Україна
Головна Одеса Рідкісних птахів помітили на лиманах Одещини

Рідкісних птахів помітили на лиманах Одещини

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 18:16
Рідкісні гуси на зимівлі в Тузлівських лиманах на Одещині
Білобока гуска. Фото ілюстративне: Птахи України

На півдні Одещини помітили птахів, які входять до всеосяжного збірника про охоронний статус. Вони прилетіли на зимівлю. Йдеться про диких гусей, що зупинилися в межах Національного природного парку "Тузлівські лимани". Узимку вони тримаються водойм, а вранці вилітають годуватися на поля. Водночас шум війни та проліт дронів часто лякають птахів.

Про це повідомив еколог Іван Русев.

Читайте також:

Рідкісних птахів помітили на лиманах Одещини - фото 1

Рідкісні птахи

У "Тузлівських лиманах" зафіксували білолобу гуску та червоноволу казарку, які прилетіли на зимівлю з північних регіонів тундри. Зараз їх можна спостерігати під час ранкових вильотів із лиманів на навколишні поля, де птахи шукають корм. Природні умови парку традиційно приваблюють перелітних птахів у холодний період року. Проте воєнні реалії впливають і на дику природу: гучні вибухи та проліт безпілотників змушують зграї різко змінювати напрямок або повертатися до водойм.

Еколог наголошує, що поява рідкісних видів свідчить про важливість лиманів як безпечного місця для зимівлі. Саме тому ця територія має особливе значення для збереження біорізноманіття півдня України.

Що відомо про цих птахів

Червоновола казарка — рідкісний перелітний птах, занесений до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи зі статусом "уразливий". Вона гніздиться в арктичній тундрі, а на зиму мігрує до південніших регіонів. Білолоба гуска є більш поширеним видом, однак також залежить від спокійних водно-болотних угідь під час зимівлі та перельотів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на узбережжі Одещини виявили нові плями мазуту. Також ми писали, що на Одещині виявили рідкісного птаха — сивку морську.

Одеса Одеська область Новини Одеси екологія птахи Червона книга
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
