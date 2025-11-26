Сивка морська з рожевими яйцями помічена в Одеській області

Сивка морська. Фото ілюстративне: iStock

У нацпарку "Тузлівські лимани" дослідники окільцювали сивку морську — птаха, який відкладає яйця рожевого кольору. Після процедури птах швидко повернувся на мілководдя, де харчується дрібною рибою. Попри війну, природа заповідника залишається активною і яскравою.

Відео процесу окільцювання оприлюднив біолог Іван Русєв.

Незвичний птах на Одещині

Сивка морська (tулес) — середнього розміру кулик з родини Сивкових. Маса тіла 170–225 грамів, довжина 27–30 см, розмах крил 70–79 см. Гніздиться в арктичному регіоні, а під час міграцій зустрічається на морському узбережжі, у тому числі в Україні. Вона моногамна і відкладає 4 яйця різного забарвлення — від рожевого до бурого з плямами.

"Сивку окільцювали і випустили на волю. Вона ще трохи похарчувалася у заповіднику, а потім полетить на Південь", — розповів доктор біологічних наук Іван Русєв.

Зараз у заповіднику птахи, переважно чаплі та мартини, активно харчуються дрібною рибою — атериною, яка готується до виходу з лиманів у Чорне море. Популяція сивки морської велика — близько 692 тисяч особин, але чисельність зменшується.

