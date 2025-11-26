Сивка морская с розовыми яйцами замечена в Одесской области

Сивка морская. Фото иллюстративное: iStock

В нацпарке "Тузловские лиманы" исследователи окольцевали сивуху морскую — птицу, которая откладывает яйца розового цвета. После процедуры птица быстро вернулась на мелководье, где питается мелкой рыбой. Несмотря на войну, природа заповедника остается активной и яркой.

Видео процесса окольцевания обнародовал биолог Иван Русев.

Необычная птица в Одесской области

Сивка морская (tулес) — среднего размера кулик из семейства Сивковых. Масса тела 170-225 граммов, длина 27-30 см, размах крыльев 70-79 см. Гнездится в арктическом регионе, а во время миграций встречается на морском побережье, в том числе в Украине. Она моногамна и откладывает 4 яйца разной окраски — от розового до бурого с пятнами.

"Сивку окольцевали и выпустили на волю. Она еще немного покормилась в заповеднике, а потом улетит на Юг", — рассказал доктор биологических наук Иван Русев.

Сейчас в заповеднике птицы, преимущественно цапли и чайки, активно питаются мелкой рыбой — атериной, которая готовится к выходу из лиманов в Черное море. Популяция сивки морской большая — около 692 тысяч особей, но численность уменьшается.

