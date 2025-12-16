Редкие гуси на зимовке в Тузловских лиманах в Одесской области

Белобокий гусь. Фото иллюстративное: Птицы Украины

На юге Одесской области заметили птиц, которые входят во всеобъемлющий сборник об охранном статусе. Они прилетели на зимовку. Речь идет о диких гусях, которые остановились в пределах Национального природного парка "Тузловские лиманы". Зимой они держатся водоемов, а утром вылетают кормиться на поля. В то же время шум войны и пролет дронов часто пугают птиц.

Об этом сообщил эколог Иван Русев.

Редкие птицы

В "Тузловских лиманах" зафиксировали белолобого гуся и краснозобую казарку, которые прилетели на зимовку из северных регионов тундры. Сейчас их можно наблюдать во время утренних вылетов из лиманов на окружающие поля, где птицы ищут корм. Природные условия парка традиционно привлекают перелетных птиц в холодный период года. Однако военные реалии влияют и на дикую природу: громкие взрывы и пролет беспилотников заставляют стаи резко менять направление или возвращаться к водоемам.

Эколог отмечает, что появление редких видов свидетельствует о важности лиманов как безопасного места для зимовки. Именно поэтому эта территория имеет особое значение для сохранения биоразнообразия юга Украины.

Что известно об этих птицах

Краснокнижная казарка — редкая перелетная птица, занесенная в Красный список Международного союза охраны природы со статусом "уязвимая". Она гнездится в арктической тундре, а на зиму мигрирует в более южные регионы. Белолобый гусь является более распространенным видом, однако также зависит от спокойных водно-болотных угодий во время зимовки и перелетов.

