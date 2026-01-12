Санжейка зимой: как море разрушает глиняные кручи

Обрыв в Санжейке. Фото: скриншот из видео

В сети появилось видео с Санжейки, снятое в новом году. На кадрах — глиняные утесы возле маяка, которые сейчас выглядят особенно опасно и одновременно впечатляюще. Это фиксация того, как побережье выглядит сейчас после зимних штормов. Море вплотную подошло к склонам и продолжает их подмывать.

Видео с оползнем распространяется в соцсетях.

На видео видно длинную линию разлома, тянущуюся вдоль берега. Глина растрескалась, а большие пласты грунта медленно сползают вниз, к воде. Фрагмент склона, который раньше лишь немного съехал, теперь опустился значительно ниже и откололся большей частью. Фактически пляжа в Санжейке уже не осталось. Волны подходят прямо под глиняный обрыв и вымывают его основу.

За кадром автор признается, что увиденное одновременно пугает и восхищает. Зимнее побережье Санжийки выглядит живописно, но эти кадры еще раз напоминают, насколько быстро и неумолимо море меняет берег.

