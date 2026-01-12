Санжійка взимку: як море руйнує глиняні кручі

Зсув на Одещині — як сьогодні виглядає Санжійка
У мережі з’явилося відео з Санжійки, зняте у новому році. На кадрах — глиняні кручі біля маяка, які нині виглядають особливо небезпечно й водночас вражаюче. Це фіксація того, як узбережжя виглядає зараз після зимових штормів. Море впритул підійшло до схилів і продовжує їх підмивати.
Відео з зсувом шириться у соцмережах.
@svyatozavr88
Як же тут гарно , камера не передає повністю… #україна #санжейка #море #выходные♬ Nature / Mountains / Earth / Magnificent Ambient(1265028) - Cheng Lee
Зсув у Санжійці
На відео видно довгу лінію розлому, що тягнеться вздовж берега. Глина розтріскалася, а великі пласти ґрунту повільно сповзають униз, до води. Фрагмент схилу, який раніше лише трохи з’їхав, тепер опустився значно нижче й відколовся більшою частиною. Фактично пляжу в Санжійці вже не залишилося. Хвилі підходять просто під глиняний обрив і вимивають його основу.
За кадром автор зізнається, що побачене одночасно лякає і захоплює. Зимове узбережжя Санжійки виглядає мальовничо, але ці кадри ще раз нагадують, наскільки швидко й невблаганно море змінює берег.
