Зсув на Одещині — як сьогодні виглядає Санжійка

Зсув на Одещині — як сьогодні виглядає Санжійка

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 15:29
Санжійка взимку: як море руйнує глиняні кручі
Обрив у Санжійці. Фото: скриншот з відео

У мережі з’явилося відео з Санжійки, зняте у новому році. На кадрах — глиняні кручі біля маяка, які нині виглядають особливо небезпечно й водночас вражаюче. Це фіксація того, як узбережжя виглядає зараз після зимових штормів. Море впритул підійшло до схилів і продовжує їх підмивати.

Відео з зсувом шириться у соцмережах.

Читайте також:

Зсув у Санжійці

На відео видно довгу лінію розлому, що тягнеться вздовж берега. Глина розтріскалася, а великі пласти ґрунту повільно сповзають униз, до води. Фрагмент схилу, який раніше лише трохи з’їхав, тепер опустився значно нижче й відколовся більшою частиною. Фактично пляжу в Санжійці вже не залишилося. Хвилі підходять просто під глиняний обрив і вимивають його основу.

За кадром автор зізнається, що побачене одночасно лякає і захоплює. Зимове узбережжя Санжійки виглядає мальовничо, але ці кадри ще раз нагадують, наскільки швидко й невблаганно море змінює берег.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Нацпарку виявили незвичні кратери, однак не від вибухів. Також ми писали, що на Одещині взимку зацвіли червонокнижні квіти.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
