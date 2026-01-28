В Одессе на берегу нашли погибших морских коньков на берегу

Морской конек на песке. Фото: Госэкоинспекция

На одесском побережье появилась тревожная картина — на берег вынесло погибших морских коньков. Экологи провели обследование провели на нескольких популярных пляжах города. Причины гибели морских организмов выясняют.

Об этом сообщили в Госэкоинспекции.

В сети начали появляться сообщения о массовом выбросе черноморских морских коньков на побережье Одессы. Речь шла, в частности, о районе пляжа "Ланжерон". Сотрудники Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа провели обследование прибрежной полосы Черного моря.

Во время проверки вдоль береговой линии зафиксировали выбросы морских коньков с плотностью от 2 до 92 экземпляров на один квадратный метр. При этом количество погибших животных уменьшалось в направлении 16-й станции Большого Фонтана.

Чтобы выяснить возможные причины гибели морских организмов, инспекция отобрала пробы морской воды. Лабораторные исследования проведут в специализированной лаборатории. Экоинспекторы продолжают мониторинг побережья Одессы и обещают обнародовать результаты исследований после их завершения.

Что известно о кузнечиках

Черноморский морской конек (Hippocampus guttulatus) — редкий и уязвимый вид, занесенный в Красную книгу Украины и охраняемый международными конвенциями. Он обитает на мелководье среди водорослей и морских трав вблизи побережья, где питается мелкими ракообразными и планктоном. Длина тела обычно 10-15 см, тело покрыто костяными кольцами, а хвост служит для цепляния за растительность. Морские коньки очень чувствительны к загрязнению воды, дефициту кислорода, резким изменениям температуры и штормам. Интересно, что потомство вынашивает самец в специальной сумке. Массовый выброс кузнечиков на берег сигнализирует о возможных проблемах в морской среде, однако окончательные выводы можно сделать после лабораторных исследований воды и других факторов.

