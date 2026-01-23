На острове в дельте Дуная выпустили водяных буйволов

Водяные буйволы. Фото иллюстративное: Mykhailo Nesterenko

На Белородском острове в Дунайской дельте появились водяные буйволы. Сюда выпустили 12 животных. Это еще один шаг к восстановлению естественных луговых экосистем после запуска оленей. Ожидается, что естественный выпас изменит ландшафт и сделает его более устойчивым.

Об этом сообщили на странице Rewilding Ukraine.

Появление водяных буйволов

На Белородском острове в Одесской области команда Rewilding Ukraine выпустила 12 водяных буйволов. Животных завезли для восстановления природных процессов в дельте Дуная и поддержки биоразнообразия. Они играют важную роль в формировании ландшафта. Во время выпаса они сдерживают зарастание территорий, сохраняют открытые луга и поддерживают мозаичное пространство с лугами, водно-болотными угодьями и водоемами. Именно такие условия нужны многим видам растений и животных.

Запуск буйволов стал продолжением проекта по восстановлению острова. Ранее здесь уже выпустили красного и пятнистого оленей. Вместе эти виды должны восстановить естественный баланс без постоянного вмешательства человека. Специалисты будут отслеживать передвижения животных и оценивать, как естественный выпас влияет на луга, болота и общую экологическую устойчивость острова.

