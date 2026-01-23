Відео
Головна Одеса На Одещину завезли рідкісних тварин — як врятують екологію

На Одещину завезли рідкісних тварин — як врятують екологію

Ua ru
Дата публікації: 23 січня 2026 18:20
На острові в дельті Дунаю випустили водяних буйволів
Водяні буйволи. Фото ілюстративне: Mykhailo Nesterenko

На Білородському острові в Дунайській дельті з’явилися водяні буйволи. Сюди випустили 12 тварин. Це ще один крок до відновлення природних лугових екосистем після запуску оленів. Очікується, що природний випас змінить ландшафт і зробить його стійкішим.

Про це повідомили на сторінці Rewilding Ukraine.

Поява водяних буйволів

На Білородському острові в Одеській області команда Rewilding Ukraine випустила 12 водяних буйволів. Тварин завезли для відновлення природних процесів у дельті Дунаю та підтримки біорізноманіття. Вони відіграють важливу роль у формуванні ландшафту. Під час випасу вони стримують заростання територій, зберігають відкриті луки та підтримують мозаїчний простір із луками, водно-болотними угіддями й водоймами. Саме такі умови потрібні багатьом видам рослин і тварин.

Запуск буйволів став продовженням проєкту з відновлення острова. Раніше тут уже випустили червоного та плямистого оленів. Разом ці види мають відновити природний баланс без постійного втручання людини. Фахівці відстежуватимуть пересування тварин і оцінюватимуть, як природний випас впливає на луки, болота та загальну екологічну стійкість острова.

Нагадаємо, ми повідомляли, що через витік олії на Одещині масово загинули птахи. Також ми писали, що окупанти оновили "Червону книгу" у Криму.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
