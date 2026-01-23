На острові в дельті Дунаю випустили водяних буйволів

Водяні буйволи. Фото ілюстративне: Mykhailo Nesterenko

На Білородському острові в Дунайській дельті з’явилися водяні буйволи. Сюди випустили 12 тварин. Це ще один крок до відновлення природних лугових екосистем після запуску оленів. Очікується, що природний випас змінить ландшафт і зробить його стійкішим.

Про це повідомили на сторінці Rewilding Ukraine.

Поява водяних буйволів

На Білородському острові в Одеській області команда Rewilding Ukraine випустила 12 водяних буйволів. Тварин завезли для відновлення природних процесів у дельті Дунаю та підтримки біорізноманіття. Вони відіграють важливу роль у формуванні ландшафту. Під час випасу вони стримують заростання територій, зберігають відкриті луки та підтримують мозаїчний простір із луками, водно-болотними угіддями й водоймами. Саме такі умови потрібні багатьом видам рослин і тварин.

Запуск буйволів став продовженням проєкту з відновлення острова. Раніше тут уже випустили червоного та плямистого оленів. Разом ці види мають відновити природний баланс без постійного втручання людини. Фахівці відстежуватимуть пересування тварин і оцінюватимуть, як природний випас впливає на луки, болота та загальну екологічну стійкість острова.

