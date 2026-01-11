Відео
Головна Одеса На Одещині Тузлівські лимани наповнилися водою — що змінилося

На Одещині Тузлівські лимани наповнилися водою — що змінилося

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 17:38
Рівень води в лиманах на Одещині різко піднявся — причини
Тузлівські лимани на Одещині. Фото: Національний природний парк "Тузлівські лимани"

На початку січня 2026 року рівень води в акваторії Тузлівських лиманів, що на Одещині, суттєво зріс. Це стало результатом природного відновлення кількох водних проток і підйому води в Дунаї.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив еколог Іван Русєв.

Морська вода знову заходить у лимани

За його словами, у другій декаді грудня 2025 року на піщаному пересипі між Чорним морем і Джантшейським лиманом природним шляхом відновилася протока. Її ширина становить близько 21 метра, глибина — приблизно пів метра, а швидкість течії — до 1 метра за секунду.

"Кожну добу у Тузлівські лимани цією протокою упродовж майже місяця прибувало близько 500 тис./кубів морської води", — додав Іван Русєв.

Вода пішла і в Бурнас

Він також повідомив, що із середини грудня, під час циклону над Чорним морем, з’явилася ще одна протока — між морем і лиманом Бурнас. Її ширина зараз коливається від 25 до 50 метрів, глибина — близько 0,5 метра, а швидкість течії — до 0,5 метра за секунду.

"Цією протокою до 1 січня 2026 року у лимани  прибуло біля 2 млн/кубів морської води", — розповів еколог.

Підйом води в Дунаї теж зіграв роль

Іван Русєв каже, що з третьої декади грудня почався підйом води в річці Дунай. Вода з річища перетікає через канал Дунай — Сасик, наповнює водосховище Сасик, а далі через шлюз "Катранка" потрапляє в Джантшейський лиман.

Частина цієї води виходить у Чорне море, а частина через Малий Сасик переходить у лиман Шагани. Щодоби таким шляхом в акваторію нацпарку "Тузлівські лимани" надходить близько 100 тисяч кубометрів води.

"Можна констатувати, що гідрологічний стан Тузлівських лиманів на початку січня 2026 року порівняно з літом 2025 р., суттєво покращився завдяки тому, що в Тузлівські лимани упродовж цього часу поступило понад 50 млн кубів води", — написав Іван Русєв.

Нагадаємо, Одеса може опинитися в зоні ризику через можливе підняття рівня Світового океану. Також ми писали, що Одеса може піти під воду через танення льодовика "Судного дня".

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
