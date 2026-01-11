Уровень воды в лиманах в Одесской области резко поднялся - причины

Тузловские лиманы в Одесской области. Фото: Национальный природный парк "Тузловские лиманы"

В начале января 2026 года уровень воды в акватории Тузловских лиманов, что в Одесской области, существенно вырос. Это стало результатом естественного восстановления нескольких водных протоков и подъема воды в Дунае.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил эколог Иван Русев.

Реклама

Читайте также:

Морская вода снова заходит в лиманы

По его словам, во второй декаде декабря 2025 года на песчаной пересыпи между Черным морем и Джантшейским лиманом естественным путем восстановился пролив. Его ширина составляет около 21 метра, глубина — примерно полметра, а скорость течения — до 1 метра в секунду.

"Каждые сутки в Тузловские лиманы по этому проливу в течение почти месяца прибывало около 500 тыс./кубов морской воды", — добавил Иван Русев.

Вода пошла и в Бурнас

Он также сообщил, что с середины декабря, во время циклона над Черным морем, появился еще один пролив — между морем и лиманом Бурнас. Его ширина сейчас колеблется от 25 до 50 метров, глубина — около 0,5 метра, а скорость течения — до 0,5 метра в секунду.

"По этому проливу до 1 января 2026 года в лиманы прибыло около 2 млн/кубов морской воды", — рассказал эколог.

Подъем воды в Дунае тоже сыграл роль

Иван Русев говорит, что с третьей декады декабря начался подъем воды в реке Дунай. Вода из русла перетекает через канал Дунай — Сасык, наполняет водохранилище Сасык, а дальше через шлюз "Катранка" попадает в Джантшейский лиман.

Часть этой воды выходит в Черное море, а часть через Малый Сасык переходит в лиман Шаганы. Ежесуточно таким путем в акваторию нацпарка "Тузловские лиманы" поступает около 100 тысяч кубометров воды.

"Можно констатировать, что гидрологическое состояние Тузловских лиманов в начале января 2026 года по сравнению с летом 2025 г., существенно улучшилось благодаря тому, что в Тузловские лиманы в течение этого времени поступило более 50 млн кубов воды", — написал Иван Русев.

Напомним, Одесса может оказаться в зоне риска из-за возможного поднятия уровня Мирового океана. Также мы писали, что Одесса может уйти под воду из-за таяния ледника "Судного дня".