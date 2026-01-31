Видео
Морских коньков в Одессе убил не шторм — эколог назвал причины

Морских коньков в Одессе убил не шторм — эколог назвал причины

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 14:33
Почему в Одессе массово гибнут морские коньки - объяснение экологов
Морские коньки на побережье Одессы. Фото: Госэкоинспекция

Массовая гибель морских коньков на побережье Одессы связана не только со штормом и морозами. Экологи указывают на локальные факторы — загрязнение воды и особенности рельефа морского дна в отдельных участках акватории.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил эколог Иван Русев.

Читайте также:
Морських коників в Одесі вбив не шторм — еколог назвав причини - фото 1
Сообщение Ивана Русева. Фото: скриншот с facebook

Массовый выброс морских коньков: причины

Напомним, на днях после шторма на пляжах Одессы зафиксировали массовый выброс черноморских морских коньков (Hippocampus guttulatus). В некоторых местах их находили десятками на одном квадратном метре.

В то же время в соседних природоохранных зонах картина совсем другая. По словам эколога Ивана Русева, во время трехдневных маршрутных обследований побережья в Национальном природном парке Тузловские лиманы, где шторм и морозы были такими же, как и возле Одессы, ни одного морского конька не обнаружили.

"За три дня обследований мы не нашли ни одного черноморского морского конька. Это означает, что причина их гибели возле Одессы не только в шторме", — отметил Иван Русев.

Эколог объясняет, что решающую роль могли сыграть локальные условия именно в городской акватории.

"Вероятно, имеем дело со специфическими причинами — это и загрязнение морской воды, и рельеф дна в тех местах, где кузнечиков выбрасывало на берег", — подчеркнул специалист.

Шторм не разрушительный

Ранее, по его словам, во время обследований в пределах нацпарка экологи фиксировали выбросы растительного масла, погибших птиц, а также различных видов рыб, крабов, морских губок и большого количества рапаны. Однако существенного вреда биоразнообразию там не зафиксировали.

"Этот шторм не нанес критического вреда природе в пределах парка, как это было раньше во время разливов мазута или влияния взрывов и мин в море", — добавил Иван Русев.

Он отметил, что морские коньки являются чувствительными индикаторами состояния экосистемы. Их массовая гибель может свидетельствовать о серьезных проблемах с качеством воды именно у городского побережья Одессы и требует отдельного экологического анализа.

Напомним, растительное масло, разлившееся после удара РФ по порту Южный, продолжает уничтожать Черное море. Также мы писали, что в начале января 2026 года уровень воды в акватории Тузловских лиманов, что в Одесской области, существенно вырос.

Одесса Черное море Одесская область Новости Одессы экология загрязнение
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
