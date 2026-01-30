Разлив масла в Черном море уничтожает птиц и фауну

Загрязненное побережье. Фото: Иван Русев

Растительное масло, разлившееся после удара РФ по порту Южный, продолжает уничтожать Черное море. Загрязнение, которое сначала казалось локальным, обнаружили уже в 150 километрах от места аварии. Гибнут морские организмы и птицы, а последствия только углубляются после штормов.

Об этом рассказал эколог Иван Русев.

Влияние на экологию

Эколог Иван Русев сообщил, что масштабный разлив растительного масла произошел удара РФ по портовой инфраструктуре в районе порта Южный, у выхода Большого Аджалыкского лимана в Черное море. Из-за холода часть масла быстро осела на дно, загрязнив большие площади морского бентоса. Во время штормов эти донные отложения снова поднимаются в воду. Там они образуют плотные полимеризованные сгустки, которые забивают жабры придонных рыб и нарушают дыхание различных морских организмов. Больше всего пострадали фильтраторы воды и водоплавающие птицы.

По оценкам экологов, в Одесском заливе погибло более тысячи птиц разных видов, преимущественно ныряльщиков. Около 400 из них пытались спасти через Одесский зоопарк и волонтеров, но выживаемость составляет лишь 15-20%. И то при условии длительного содержания птиц в теплых помещениях до весны. Растительное масло склеивает перья, разрушает их защитный слой, и птицы не могут взлететь из воды. Они быстро промокают, переохлаждаются, а во время чистки перьев глотают масло. Это приводит к интоксикации, поражению печени и угнетению иммунной системы. На фоне стресса активизируются инфекции и паразиты, которые часто становятся фатальными.

Птица возле моря. Фото: Иван Русев

Загрязнение нацпарка

В конце января 2026 года следы масла и погибшие птицы зафиксировали уже на 28-м километре песчаной пересыпи в Национальном природном парке "Тузловские лиманы". Во время обследования 27 января на 15-километровом участке обнаружили несколько масляных пятен общей площадью до 5 тысяч квадратных метров. Удаленность этих выбросов — около 150 км от места аварии — свидетельствует о значительно более широком характере загрязнения. На берегу нашли птиц пяти видов, в том числе ныряльщиков больших и черношейных, а также гагару краснозобая.

Повторные обследования после новых штормов показали, что волны засыпали песком пятна масла и забрали останки птиц. Часть из них съели дикие хищники — шакалы, лисы, барсуки и енотовидные собаки.

Кроме того, за три дня маршрутов вдоль побережья в пределах нацпарка экологи не обнаружили ни одного черноморского морского конька. Это может свидетельствовать об их гибели из-за загрязнения и особенностей рельефа дна в районах, где их обычно выбрасывало на берег.

Труп птицы на берегу. Фото: Иван Русев

Напомним, мы сообщали, что на побережье Одессы нашли массовые выбросы морских коньков. Также мы писали, что на остров Одесской области заселили редких животных.