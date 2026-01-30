Розлив олії в Чорному морі знищує птахів і фауну

Забруднене узбережжя. Фото: Іван Русев

Рослинна олія, що розлилася після удару РФ по порту Південний, продовжує нищити Чорне море. Забруднення, яке спершу здавалося локальним, виявили вже за 150 кілометрів від місця аварії. Гинуть морські організми та птахи, а наслідки лише поглиблюються після штормів.

Про це розповів еколог Іван Русев.

Вплив на екологію

Еколог Іван Русев повідомив, що масштабний розлив рослинної олії стався удару РФ по портовій інфраструктурі в районі порту Південний, біля виходу Великого Аджалицького лиману в Чорне море. Через холод частина олії швидко осіла на дно, забруднивши великі площі морського бентосу. Під час штормів ці донні відкладення знову піднімаються у воду. Там вони утворюють щільні полімеризовані згустки, які забивають зябра придонних риб і порушують дихання різних морських організмів. Найбільше постраждали фільтратори води та водоплавні птахи.

За оцінками екологів, в Одеській затоці загинуло понад тисячу птахів різних видів, переважно пірникоз. Близько 400 з них намагалися врятувати через Одеський зоопарк і волонтерів, але виживаність становить лише 15–20%. І то за умови тривалого утримання птахів у теплих приміщеннях до весни. Рослинна олія склеює пір’я, руйнує його захисний шар, і птахи не можуть злетіти з води. Вони швидко промокають, переохолоджуються, а під час чищення пір’я ковтають олію. Це призводить до інтоксикації, ураження печінки та пригнічення імунної системи. На тлі стресу активізуються інфекції та паразити, які часто стають фатальними.

Птах біля моря. Фото: Іван Русев

Забруднення нацпарку

Наприкінці січня 2026 року сліди олії та загиблі птахи зафіксували вже на 28-му кілометрі піщаного пересипу в Національному природному парку "Тузлівські лимани". Під час обстеження 27 січня на 15-кілометровій ділянці виявили кілька олійних плям загальною площею до 5 тисяч квадратних метрів. Віддаленість цих викидів — близько 150 км від місця аварії — свідчить про значно ширший характер забруднення. На березі знайшли птахів п’яти видів, зокрема пірникоз великих і чорношийних, а також гагару червонозобу.

Повторні обстеження після нових штормів показали, що хвилі засипали піском плями олії й забрали рештки птахів. Частину з них з’їли дикі хижаки — шакали, лиси, барсуки та єнотоподібні собаки.

Крім того, за три дні маршрутів уздовж узбережжя в межах нацпарку екологи не виявили жодного чорноморського морського коника. Це може свідчити про їхню загибель через забруднення та особливості рельєфу дна в районах, де їх зазвичай викидало на берег.

Труп птаха на березі. Фото: Іван Русев

Нагадаємо, ми повідомляли, що на узбережжі Одеси знайшли масові викиди морських коників. Також ми писали, що на острів Одещини заселили рідкісних тварин.