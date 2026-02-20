Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Массовая гибель дельфинов в Черном море — экологи назвали цифры

Массовая гибель дельфинов в Черном море — экологи назвали цифры

Ua ru
Дата публикации 20 февраля 2026 10:05
Гибель черноморских дельфинов: масштабы трагедии
Дельфины в Черном море. Фото: Национальный природный парк "Тузловские лиманы"

Численность чернооморских дельфинов стремительно сокращается, и главная причина — взрывы и деятельность человека. До полномасштабной войны животные массово погибали в рыболовных сетях, а позже ситуация резко ухудшилась из-за боевых действий в акватории. Экологи говорят о десятках тысяч погибших особей.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на эколога Ивана Русева.

Реклама
Читайте также:

Дельфины в Черном море

По словам Ивана Русева, еще до полномасштабного вторжения основной причиной гибели дельфинов были браконьерские и рыболовные сети. В Северо-Западной части Черного моря их суммарная протяженность достигала до трех тысяч километров. Именно в эти ловушки чаще всего попадали животные. Эколог отмечает, что война стала переломным моментом для популяции.

"До вторжения дельфины погибали преимущественно из-за сетей. Но с началом боевых действий ситуация стала катастрофической. По нашим оценкам, только в 2022 году погибло около 50 тысяч особей. Война стала апогеем экоцида черноморских китообразных", — написал Иван Русев.

Спасение дельфинов

Специалисты Национального природного парка "Тузловские лиманы" фиксировали массовую гибель животных вдоль побережья. Причинами называют взрывы, работу военных кораблей и мощную шумовую нагрузку, которая дезориентирует дельфинов и приводит к их выбрасыванию на берег. Иван Русев убежден, что для сохранения вида необходимы системные решения.

"Нужно создать морской резерват в Северо-Западной части Черного моря. Это должны быть большие безопасные акватории, где дельфины смогут размножаться и жить без постоянного риска", — добавил эколог.

Кроме войны, на морских млекопитающих влияют загрязнение воды, браконьерство и уменьшение кормовой базы. В Украине за умышленное уничтожение или жестокое обращение с морскими млекопитающими предусмотрена уголовная ответственность.

Виды дельфинов в Черном море

Отметим, что по информации специалистов из Государственной экологической инспекция Юго-Западного округа, в Черном море постоянно обитают три вида китообразных: афалина, дельфин-белобочка и морская свинья (азовка). Все они занесены в Красную книгу Украины и находятся под охраной международных конвенций. Исторически в регионе упоминался и тюлень-монах, однако сейчас его считают практически исчезнувшим в пределах украинской акватории.

Экологи призывают сообщать о случаях обнаружения погибших или травмированных дельфинов, фиксировать место находки и передавать информацию в соответствующие службы. Данные о каждом животном важны для понимания масштабов потерь и дальнейших действий по защите моря.

Последствия загрязнения Черного моря

Напомним, на побережье Черного моря фиксируют массовую гибель птиц после разлива подсолнечного масла. Больше всего пострадали красивые водоплавающие птицы с яркими красными глазами, их называют ныряльщики.

Также мы писали, что массовая гибель морских коньков на побережье Одессы связана не только со штормом и морозами. Экологи указывают на локальные факторы - загрязнение воды и особенности рельефа морского дна в отдельных участках акватории.

Одесса Черное море Одесская область Новости Одессы дельфины загрязнение
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации