Гибель черноморских дельфинов: масштабы трагедии

Дельфины в Черном море. Фото: Национальный природный парк "Тузловские лиманы"

Численность чернооморских дельфинов стремительно сокращается, и главная причина — взрывы и деятельность человека. До полномасштабной войны животные массово погибали в рыболовных сетях, а позже ситуация резко ухудшилась из-за боевых действий в акватории. Экологи говорят о десятках тысяч погибших особей.

Дельфины в Черном море

По словам Ивана Русева, еще до полномасштабного вторжения основной причиной гибели дельфинов были браконьерские и рыболовные сети. В Северо-Западной части Черного моря их суммарная протяженность достигала до трех тысяч километров. Именно в эти ловушки чаще всего попадали животные. Эколог отмечает, что война стала переломным моментом для популяции.

"До вторжения дельфины погибали преимущественно из-за сетей. Но с началом боевых действий ситуация стала катастрофической. По нашим оценкам, только в 2022 году погибло около 50 тысяч особей. Война стала апогеем экоцида черноморских китообразных", — написал Иван Русев.

Спасение дельфинов

Специалисты Национального природного парка "Тузловские лиманы" фиксировали массовую гибель животных вдоль побережья. Причинами называют взрывы, работу военных кораблей и мощную шумовую нагрузку, которая дезориентирует дельфинов и приводит к их выбрасыванию на берег. Иван Русев убежден, что для сохранения вида необходимы системные решения.

"Нужно создать морской резерват в Северо-Западной части Черного моря. Это должны быть большие безопасные акватории, где дельфины смогут размножаться и жить без постоянного риска", — добавил эколог.

Кроме войны, на морских млекопитающих влияют загрязнение воды, браконьерство и уменьшение кормовой базы. В Украине за умышленное уничтожение или жестокое обращение с морскими млекопитающими предусмотрена уголовная ответственность.

Виды дельфинов в Черном море

Отметим, что по информации специалистов из Государственной экологической инспекция Юго-Западного округа, в Черном море постоянно обитают три вида китообразных: афалина, дельфин-белобочка и морская свинья (азовка). Все они занесены в Красную книгу Украины и находятся под охраной международных конвенций. Исторически в регионе упоминался и тюлень-монах, однако сейчас его считают практически исчезнувшим в пределах украинской акватории.

Экологи призывают сообщать о случаях обнаружения погибших или травмированных дельфинов, фиксировать место находки и передавать информацию в соответствующие службы. Данные о каждом животном важны для понимания масштабов потерь и дальнейших действий по защите моря.

Последствия загрязнения Черного моря

