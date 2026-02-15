Видео
Главная Одесса Разлив масла уничтожает один из самых красивых видов птиц на Одесчине

Разлив масла уничтожает один из самых красивых видов птиц на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 16:22
Гибель пирникозы в Одесской области после разлива масла: что известно
Водоплавающая птица ныряльщицы. Фото иллюстративное: Иван Русев/facebook

На побережье Черного моря фиксируют массовую гибель птиц после разлива подсолнечного масла. Больше всего пострадали красивые водоплавающие птицы с яркими красными глазами, их называют ныряльщики.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на эколога Ивана Русева.

Читайте также:
Розлив олії знищує один із найкрасивіших видів птахів на Одещині - фото 1
Сообщение Ивана Русева. Фото: скриншот с facebook

Водоплавающие птицы под угрозой

На побережье Национального природного парка "Тузловские лиманы" экологи фиксируют последствия масштабного загрязнения моря. Речь идет о разливе растительного масла, которое попало в воду после атаки российских беспилотников на порт "Южный".

По словам Ивана Русева, больше всего потерь понесли ныряльщики черношейки. Это небольшие водоплавающие птицы, которые хорошо ныряют и большую часть жизни проводят на воде. Именно эта особенность и стала для них роковой.

"Ужасные последствия утечки подсолнечного масла, которое после дроновой атаки р**истов попало в Черное море и убивало гидробионтов и птиц, для биоразнообразия стали негативными и значимыми. Особенно пострадали ныряльщики черношей с ярко-красными глазами", — написал он.

Иван Русев объясняет, что из-за масла перья теряют свои природные свойства. Они больше не отталкивают воду; птицы не могут нормально нырять и добывать пищу. Они ослабевают и погибают.

По предварительным оценкам, погибло около трех тысяч птиц только этого вида. И это не окончательная цифра.

Масло в море: какие последствия для птиц

Последствия загрязнения до сих пор дают о себе знать. Грязная вода с маслом продолжает выбрасываться на берег вместе с мертвыми птицами. Такие случаи регулярно фиксируют в Национальном природном парке "Тузловские лиманы", который находится далеко от места аварии.

Эколог отмечает, что даже те птицы, которые выглядят невредимыми, могут пострадать позже. Загрязнение нарушает всю экосистему, и его последствия могут ощущаться еще долгое время.

Напомним, на побережье Национального природного парка "Тузловские лиманы", снова зафиксировали птиц, загрязненных мазутом. Во время мониторинга нашли две мертвые особи, среди которых — вид из Красной книги Украины.

Также мы писали, что лед на лиманах и морозы повлияли на количество и виды птиц, которые зимуют на юге Одесской области. Во время среднезимних учетов ученые зафиксировали неожиданных лидеров и отсутствие привычных для региона видов.

Одесса Черное море Одесская область Новости Одессы масло птицы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
