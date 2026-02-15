Гибель пирникозы в Одесской области после разлива масла: что известно

Водоплавающая птица ныряльщицы. Фото иллюстративное: Иван Русев/facebook

На побережье Черного моря фиксируют массовую гибель птиц после разлива подсолнечного масла. Больше всего пострадали красивые водоплавающие птицы с яркими красными глазами, их называют ныряльщики.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на эколога Ивана Русева.

Сообщение Ивана Русева. Фото: скриншот с facebook

Водоплавающие птицы под угрозой

На побережье Национального природного парка "Тузловские лиманы" экологи фиксируют последствия масштабного загрязнения моря. Речь идет о разливе растительного масла, которое попало в воду после атаки российских беспилотников на порт "Южный".

По словам Ивана Русева, больше всего потерь понесли ныряльщики черношейки. Это небольшие водоплавающие птицы, которые хорошо ныряют и большую часть жизни проводят на воде. Именно эта особенность и стала для них роковой.

"Ужасные последствия утечки подсолнечного масла, которое после дроновой атаки р**истов попало в Черное море и убивало гидробионтов и птиц, для биоразнообразия стали негативными и значимыми. Особенно пострадали ныряльщики черношей с ярко-красными глазами", — написал он.

Иван Русев объясняет, что из-за масла перья теряют свои природные свойства. Они больше не отталкивают воду; птицы не могут нормально нырять и добывать пищу. Они ослабевают и погибают.

По предварительным оценкам, погибло около трех тысяч птиц только этого вида. И это не окончательная цифра.

Масло в море: какие последствия для птиц

Последствия загрязнения до сих пор дают о себе знать. Грязная вода с маслом продолжает выбрасываться на берег вместе с мертвыми птицами. Такие случаи регулярно фиксируют в Национальном природном парке "Тузловские лиманы", который находится далеко от места аварии.

Эколог отмечает, что даже те птицы, которые выглядят невредимыми, могут пострадать позже. Загрязнение нарушает всю экосистему, и его последствия могут ощущаться еще долгое время.

Напомним, на побережье Национального природного парка "Тузловские лиманы", снова зафиксировали птиц, загрязненных мазутом. Во время мониторинга нашли две мертвые особи, среди которых — вид из Красной книги Украины.

Также мы писали, что лед на лиманах и морозы повлияли на количество и виды птиц, которые зимуют на юге Одесской области. Во время среднезимних учетов ученые зафиксировали неожиданных лидеров и отсутствие привычных для региона видов.