Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В нацпарке на Одесчине пересчитали птиц — сколько всего

В нацпарке на Одесчине пересчитали птиц — сколько всего

Ua ru
Дата публикации 8 февраля 2026 18:37
Зимний учет птиц в Одесской области: сколько особей выдержали морозы
Плах в нацпарке в Одесской области. Фото: Александр Бронсков

Лед на лиманах и морозы до -12 °C существенно повлияли на количество и виды птиц, зимующих на юге Одесской области. Во время среднезимних учетов ученые зафиксировали неожиданных лидеров и отсутствие привычных для региона видов.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на Национальный природный парк "Тузловские лиманы".

Реклама
Читайте также:
Засніжені дерева у нацпарку
Заснеженные деревья в нацпарке "Тузловские лиманы". Фото: Александр Бронсков

Учет птиц в нацпарке в Одесской области

По их данным, с 19 по 22 января ученые Парка вместе с сотрудником Дунайского биосферного заповедника провели традиционные среднезимние учеты птиц на водно-болотных угодьях (ВБУ) международного значения "Система озер Шаганы — Алибей — Бурнас". До полномасштабной войны такие подсчеты происходили почти одновременно на всех ключевых ВБУ Азово-Черноморского региона, однако в этом году учеты провели лишь частично — в Буджаке и в низовьях Березанского лимана.

Птахи у воді
Птицы купаются в лимане. Фото: Александр Бронсков
Качки у нацпарку
Утки в лимане. Фото: Александр Бронсков

Экологи рассказывают, что этой зимой погодные условия оказались нетипично суровыми для юга области. Снега было немного, зато ночные температуры опускались ниже -12 °C, а большинство лиманов покрылось льдом. Открытая вода сохранилась лишь в отдельных местах — там, где было течение или повышенная соленость. В то же время Черное море оставалось полностью открытым.

Лебідь взимку
Лебедь на березе моря. Фото: Александр Бронсков

Сколько птиц насчитали экологи

Всего во время учетов специалисты насчитали более 20 тысяч птиц 47 видов. Среди них — 19 520 особей 28 гидрофильных видов. Неожиданно наиболее многочисленным видом стали кряквы — более 7,5 тысячи особей. Второе место занял гусь белолобый — около 7 тысяч. Также массово встречались свищи — 2,6 тысячи и галагазы — 1,3 тысячи.

Пташка на дереві
Птичка сидит на ветке. Фото: Александр Бронсков

Традиционно на лиманах зафиксировали три вида лебедей, но на этот раз их численность была небольшой — всего по несколько десятков каждого вида. Среди чаек преобладала желтоногая чайка — 140 особей. Также ученые зафиксировали седую чаек и только двух каспийских.

Журавлі взимку на лиманах
Аисты на заснеженном поле. Фото: Александр Бронсков

Неожиданности во время учета

Одной из главных неожиданностей стало полное исчезновение обыкновенной чайки и крачек, которые обычно присутствуют во время зимних учетов. Зато попадались единичные серая и белая цапли и даже бугай. Очень мало было и куликов — зафиксировали только морскую сивку, черногрудого побережника и большого кулана. Отдельное внимание исследователей привлекли серые журавли, которые, несмотря на морозы, решили остаться на зимовку в регионе.

Лід в лиманах
Птицы идут по льду в нацпарке. Фото: Александр Бронсков

Напомним, в Одесском зоопарке начался традиционный фотоконкурс ко Дню влюбленных. Уже более десяти лет одесситов приглашают выбрать самую милую пару среди обитателей зверинца.

Также мы писали, какие птицы и животные создают пару раз и на всю жизнь. Заботятся друг о друге и воспитывают потомство.

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Одесса Одесская область парки морозы Новости Одессы птицы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации