Зимний учет птиц в Одесской области: сколько особей выдержали морозы

В нацпарке на Одесчине пересчитали птиц — сколько всего
Лед на лиманах и морозы до -12 °C существенно повлияли на количество и виды птиц, зимующих на юге Одесской области. Во время среднезимних учетов ученые зафиксировали неожиданных лидеров и отсутствие привычных для региона видов.
Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на Национальный природный парк "Тузловские лиманы".
Учет птиц в нацпарке в Одесской области
По их данным, с 19 по 22 января ученые Парка вместе с сотрудником Дунайского биосферного заповедника провели традиционные среднезимние учеты птиц на водно-болотных угодьях (ВБУ) международного значения "Система озер Шаганы — Алибей — Бурнас". До полномасштабной войны такие подсчеты происходили почти одновременно на всех ключевых ВБУ Азово-Черноморского региона, однако в этом году учеты провели лишь частично — в Буджаке и в низовьях Березанского лимана.
Экологи рассказывают, что этой зимой погодные условия оказались нетипично суровыми для юга области. Снега было немного, зато ночные температуры опускались ниже -12 °C, а большинство лиманов покрылось льдом. Открытая вода сохранилась лишь в отдельных местах — там, где было течение или повышенная соленость. В то же время Черное море оставалось полностью открытым.
Сколько птиц насчитали экологи
Всего во время учетов специалисты насчитали более 20 тысяч птиц 47 видов. Среди них — 19 520 особей 28 гидрофильных видов. Неожиданно наиболее многочисленным видом стали кряквы — более 7,5 тысячи особей. Второе место занял гусь белолобый — около 7 тысяч. Также массово встречались свищи — 2,6 тысячи и галагазы — 1,3 тысячи.
Традиционно на лиманах зафиксировали три вида лебедей, но на этот раз их численность была небольшой — всего по несколько десятков каждого вида. Среди чаек преобладала желтоногая чайка — 140 особей. Также ученые зафиксировали седую чаек и только двух каспийских.
Неожиданности во время учета
Одной из главных неожиданностей стало полное исчезновение обыкновенной чайки и крачек, которые обычно присутствуют во время зимних учетов. Зато попадались единичные серая и белая цапли и даже бугай. Очень мало было и куликов — зафиксировали только морскую сивку, черногрудого побережника и большого кулана. Отдельное внимание исследователей привлекли серые журавли, которые, несмотря на морозы, решили остаться на зимовку в регионе.
