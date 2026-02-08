Зимний учет птиц в Одесской области: сколько особей выдержали морозы

Плах в нацпарке в Одесской области. Фото: Александр Бронсков

Лед на лиманах и морозы до -12 °C существенно повлияли на количество и виды птиц, зимующих на юге Одесской области. Во время среднезимних учетов ученые зафиксировали неожиданных лидеров и отсутствие привычных для региона видов.

Национальный природный парк "Тузловские лиманы".

Заснеженные деревья в нацпарке "Тузловские лиманы". Фото: Александр Бронсков

Учет птиц в нацпарке в Одесской области

По их данным, с 19 по 22 января ученые Парка вместе с сотрудником Дунайского биосферного заповедника провели традиционные среднезимние учеты птиц на водно-болотных угодьях (ВБУ) международного значения "Система озер Шаганы — Алибей — Бурнас". До полномасштабной войны такие подсчеты происходили почти одновременно на всех ключевых ВБУ Азово-Черноморского региона, однако в этом году учеты провели лишь частично — в Буджаке и в низовьях Березанского лимана.

Птицы купаются в лимане. Фото: Александр Бронсков

Утки в лимане. Фото: Александр Бронсков

Экологи рассказывают, что этой зимой погодные условия оказались нетипично суровыми для юга области. Снега было немного, зато ночные температуры опускались ниже -12 °C, а большинство лиманов покрылось льдом. Открытая вода сохранилась лишь в отдельных местах — там, где было течение или повышенная соленость. В то же время Черное море оставалось полностью открытым.

Лебедь на березе моря. Фото: Александр Бронсков

Сколько птиц насчитали экологи

Всего во время учетов специалисты насчитали более 20 тысяч птиц 47 видов. Среди них — 19 520 особей 28 гидрофильных видов. Неожиданно наиболее многочисленным видом стали кряквы — более 7,5 тысячи особей. Второе место занял гусь белолобый — около 7 тысяч. Также массово встречались свищи — 2,6 тысячи и галагазы — 1,3 тысячи.

Птичка сидит на ветке. Фото: Александр Бронсков

Традиционно на лиманах зафиксировали три вида лебедей, но на этот раз их численность была небольшой — всего по несколько десятков каждого вида. Среди чаек преобладала желтоногая чайка — 140 особей. Также ученые зафиксировали седую чаек и только двух каспийских.

Аисты на заснеженном поле. Фото: Александр Бронсков

Неожиданности во время учета

Одной из главных неожиданностей стало полное исчезновение обыкновенной чайки и крачек, которые обычно присутствуют во время зимних учетов. Зато попадались единичные серая и белая цапли и даже бугай. Очень мало было и куликов — зафиксировали только морскую сивку, черногрудого побережника и большого кулана. Отдельное внимание исследователей привлекли серые журавли, которые, несмотря на морозы, решили остаться на зимовку в регионе.

Птицы идут по льду в нацпарке. Фото: Александр Бронсков

