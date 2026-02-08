Зимовий облік птахів на Одещині: скільки особин витримали морози

В нацпарку на Одещині перерахували птахів — скільки всього
Лід на лиманах і морози до -12 °C суттєво вплинули на кількість і види птахів, які зимують на півдні Одещини. Під час середзимових обліків науковці зафіксували несподіваних лідерів і відсутність звичних для регіону видів.
Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на Національний природний парк "Тузлівські лимани".
Облік птахів у нацпарку на Одещині
За їхніми даними, з 19 по 22 січня науковці Парку разом зі співробітником Дунайського біосферного заповідника провели традиційні середзимові обліки птахів на водно-болотних угіддях (ВБУ) міжнародного значення "Система озер Шагани — Алібей — Бурнас". До повномасштабної війни такі підрахунки відбувалися майже одночасно на всіх ключових ВБУ Азово-Чорноморського регіону, однак цього року обліки провели лише частково — у Буджаку та на пониззі Березанського лиману.
Екологи розповідають, що цієї зими погодні умови виявилися нетипово суворими для півдня області. Снігу було небагато, зате нічні температури опускалися нижче -12 °C, а більшість лиманів вкрилася льодом. Відкрита вода збереглася лише в окремих місцях — там, де була течія або підвищена солоність. Водночас Чорне море залишалося повністю відкритим.
Скільки птахів нарахували екологи
Загалом під час обліків фахівці нарахували понад 20 тисяч птахів 47 видів. Серед них — 19 520 особин 28 гідрофільних видів. Неочікувано найбільш чисельним видом стали крижні — понад 7,5 тисячі особин. Друге місце посіла гуска білолоба — близько 7 тисяч. Також масово траплялися свищі — 2,6 тисячі та галагази — 1,3 тисячі.
Традиційно на лиманах зафіксували три види лебедів, але цього разу їхня чисельність була невеликою — лише по кілька десятків кожного виду. Серед мартинів переважав жовтоногий мартин — 140 особин. Також науковці зафіксували сивого мартина та лише двох каспійських.
Несподіванки під час обліку
Однією з головних несподіванок стало повне зникнення звичайного мартина та крячків, які зазвичай присутні під час зимових обліків. Натомість траплялися поодинокі сіра й біла чаплі та навіть бугай. Дуже мало було й куликів — зафіксували лише морську сивку, чорногрудого побережника та великого кульона. Окрему увагу дослідників привернули сірі журавлі, які, попри морози, вирішили залишитися на зимівлю в регіоні.
Нагадаємо, в Одеському зоопарку розпочався традиційний фотоконкурс до Дня закоханих. Уже понад десять років одеситів запрошують обрати наймилішу пару серед мешканців звіринцю.
Також ми писали, які птахи і тварини створюють пару раз і на все життя. Піклуються одне про одного та виховують потомство.
Читайте Новини.LIVE!