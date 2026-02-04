Видео
Главная Одесса Гибель морских коньков в Одессе — стали известны причины

Гибель морских коньков в Одессе — стали известны причины

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 10:25
Массовая гибель морских коньков в Одессе: причина шторм
Погибшие морские коньки. Фото: Госэкоинспекция

На побережье Черного моря в Одессе зафиксировали массовый выброс погибших морских коньков. Речь идет о виде Hippocampus guttulatus, занесенном в Красную книгу Украины. Происшествие произошло в конце января на участке от Ланжерона до 16-й станции Большого Фонтана. Специалисты проверили состояние воды.

Об этом сообщили в Госэкоинспекции.

Читайте также:

Гибель морских коньков

На одесском побережье обнаружили десятки погибших морских коньков. О находке сообщили экологические службы, которые сразу выехали на место и обследовали прибрежную полосу. Специалисты отобрали пробы морской воды и привлекли к анализу ученых Института морской биологии НАН Украины. По их выводам, версия о токсичном загрязнении моря практически исключена. Лабораторные исследования показали, что все основные показатели качества воды — содержание железа, соединений азота, фосфатов, уровень кислорода, соленость и pH — остаются в пределах нормы. Сероводород в пробах также не обнаружили.

Наиболее вероятной причиной гибели морских коньков ученые называют сильный юго-восточный шторм. Из-за холодной воды, низкой подвижности зимой и отсутствия естественных укрытий животные не удержались на субстрате. Волны оторвали их и вынесли на берег, где они погибли.

Экологи уверяют, что ситуация находится под контролем. Мониторинг состояния моря продолжается, а в случае новых изменений обещают оперативно информировать общественность.

Напомним, мы сообщали, что подсолнечное масло уничтожает морскую фауну в Одесской области. Также мы писали, что пляжи Одессы хотят сделать более безопасными.

Одесса Черное море животные Одесская область Новости Одессы экология гибель
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
