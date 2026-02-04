Масова загибель морських коників в Одесі: причина шторм

Загиблі морські коники. Фото: Держекоінспекція

На узбережжі Чорного моря в Одесі зафіксували масовий викид загиблих морських коників. Йдеться про вид Hippocampus guttulatus, занесений до Червоної книги України. Подія сталася наприкінці січня на ділянці від Ланжерона до 16-ї станції Великого Фонтану. Фахівці перевірили стан води.

Про це повідомили в Держекоінспекції.

Загибель морських коників

На одеському узбережжі виявили десятки загиблих морських коників. Про знахідку повідомили екологічні служби, які одразу виїхали на місце та обстежили прибережну смугу. Фахівці відібрали проби морської води та залучили до аналізу науковців Інституту морської біології НАН України. За їхніми висновками, версія про токсичне забруднення моря практично виключена. Лабораторні дослідження показали, що всі основні показники якості води — вміст заліза, сполук азоту, фосфатів, рівень кисню, солоність і pH — залишаються в межах норми. Сірководень у пробах також не виявили.

Найбільш імовірною причиною загибелі морських коників науковці називають сильний південно-східний шторм. Через холодну воду, низьку рухливість узимку та відсутність природних укриттів тварини не втрималися на субстраті. Хвилі відірвали їх і винесли на берег, де вони загинули.

Екологи запевняють, що ситуація перебуває під контролем. Моніторинг стану моря триває, а у разі нових змін обіцяють оперативно інформувати громадськість.

