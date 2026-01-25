Відео
Пляжі Одеси хочуть зробити безпечнішими — як саме

Пляжі Одеси хочуть зробити безпечнішими — як саме

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 12:00
Мобільні укриття на пляжах Одеси: скільки це коштує
Пляж в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі планують встановити нові мобільні укриття на комунальних пляжах до початку курортного сезону. На це в міській програмі цивільного захисту пропонують передбачити близько 35 млн грн.

Про це стало відомо з засідання постійної комісії з питань надзвичайних ситуацій, екології та цифрової трансформації Одеської міської ради.

Читайте також:

Укриття на пляжах

Як повідомили під час засідання, йдеться про сертифіковані укриття за новим ДСТУ, який набрав чинності у вересні 2025 року. Такі споруди розраховані на 50-100 людей і можуть використовуватися в місцях масового перебування населення.

"Одне первинне мобільне укриття коштує від 5 до 7 мільйонів гривень залежно від місткості", — пояснили членам комісії.

Загальна сума, яку пропонують закласти на реалізацію цього заходу, становить близько 35 млн грн. Орієнтовно це дозволить встановити кілька укриттів на комунальних пляжах. Серед можливих локацій називали, зокрема, Ланжерон, 13-ту станцію Великого Фонтану та інші ділянки узбережжя.

Орендовані пляжі

Окремо депутати обговорили питання орендованих пляжів. У комісії наголосили, що місто несе відповідальність за безпеку на всьому узбережжі, незалежно від форми користування.

На тлі цього питання пролунала пропозиція офіційно звернутися до орендарів пляжів із запитом, чи готові вони встановлювати укриття власним коштом або брати участь у співфінансуванні. Крім того, депутати запропонували вивчити можливість залучення донорів і грантових програм, щоб зменшити навантаження на міський бюджет.

Нагадаємо, частину забруднення рослинною олією, яка потрапила в Чорне море після атак РФ, вітер і течії винесли від Одеси у відкрите море. Також ми писали, що в Одесі знову почали встановлювати незаконні МАФи на вулицях, хоча в місті кілька років діяв неформальний мораторій.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
