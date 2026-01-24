Забруднення моря в Одесі — куди поділася рослинна олія

Олія у Чорному морі. Фото: Новини.LIVE

Більшу частину забруднення рослинною олією, яка потрапила в Чорне море після атак РФ на портову інфраструктуру, вітер і течії винесли від Одеси у відкрите море. Проте загроза для морської екосистеми не зникла.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів еколог Владислав Балінський.

Як поводиться олія у воді

Владислав Балінський пояснив, що рослинна олія поводиться у морі зовсім не так, як нафта чи мазут. Після потрапляння у воду вона полімеризується, змінює щільність і може тонути.

"Полімеризована олія стає важчою і осідає на дні. Це сповільнює її розкладання і створює довготривалу загрозу для донних екосистем", — зазначив Балінський.

За його словами, Одесі частково пощастило через зміну вітру та морських течій. Основну масу забруднення швидко винесло у відкрите море.

"Супутникові знімки показали, що більша частина олії пішла у бік Чорноморська і далі вздовж узбережжя. Лише невелика частина потрапила в Одеську затоку", — пояснив еколог.

Де зараз знаходиться олія

Водночас фахівці не можуть точно сказати, де зараз знаходяться залишки забруднення. За словами Балінського, саме від цього залежить масштаб шкоди для природи.

"Поки невідомо, чи олія розсіялася на великій площі, чи зібралася в окремих місцях на дні. Якщо вона сконцентрувалася, це може серйозно вдарити по конкретних біоценозах", — наголосив еколог.

Нині ситуація на узбережжі виглядає спокійнішою. Частина пляжів була вкрита полімерною плівкою з олії, але сильні шторми її частково змили. Візуально море здається чистим. Проте еколог застерігає, що це може створити хибне відчуття безпеки.

"Те, що ми не бачимо забруднення на поверхні, не означає, що море повністю очистилося. Наслідки можуть залишатися в екосистемі місяцями і навіть роками", — підкреслив він.

Нагадаємо, в якому стані Чорне море після атак РФ на портову інфраструктуру. Також ми писали, що олія діє агресивніше за нафтопродукти й майже не вимивається з пір'я птахів.