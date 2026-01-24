Загрязнение моря в Одессе - куда делось растительное масло

Масло в Черном море. Фото: Новини.LIVE

Большую часть загрязнения растительным маслом, которое попало в Черное море после атак РФ на портовую инфраструктуру, ветер и течения вынесли от Одессы в открытое море. Однако угроза для морской экосистемы не исчезла.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал эколог Владислав Балинский.

Как ведет себя масло в воде

Владислав Балинский объяснил, что растительное масло ведет себя в море совсем не так, как нефть или мазут. После попадания в воду оно полимеризуется, меняет плотность и может тонуть.

"Полимеризованное масло становится тяжелее и оседает на дне. Это замедляет его разложение и создает долговременную угрозу для донных экосистем", — отметил Балинский.

По его словам, Одессе частично повезло из-за изменения ветра и морских течений. Основную массу загрязнения быстро вынесло в открытое море.

"Спутниковые снимки показали, что большая часть масла пошла в сторону Черноморска и дальше вдоль побережья. Лишь небольшая часть попала в Одесский залив", — пояснил эколог.

Где сейчас находится масло

В то же время специалисты не могут точно сказать, где сейчас находятся остатки загрязнения. По словам Балинского, именно от этого зависит масштаб ущерба для природы.

"Пока неизвестно, рассеялось ли масло на большой площади или собралось в отдельных местах на дне. Если оно сконцентрировалось, это может серьезно ударить по конкретным биоценозам", — подчеркнул эколог.

Сейчас ситуация на побережье выглядит более спокойной. Часть пляжей была покрыта полимерной пленкой из масла, но сильные штормы ее частично смыли. Визуально море кажется чистым. Однако эколог предостерегает, что это может создать ложное ощущение безопасности.

"То, что мы не видим загрязнения на поверхности, не означает, что море полностью очистилось. Последствия могут оставаться в экосистеме месяцами и даже годами", — подчеркнул он.

Напомним, в каком состоянии Черное море после атак РФ на портовую инфраструктуру. Также мы писали, что масло действует агрессивнее нефтепродуктов и почти не вымывается из перьев птиц.