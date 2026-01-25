Відео
Україна
В Одесі знову встановлюють незаконні МАФи на вулицях — причина

В Одесі знову встановлюють незаконні МАФи на вулицях — причина

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 09:55
Нові МАФи в Одесі: депутат вимагає зупинити їх встановлення
Новий МАФ в Одесі. Фото: Facebook/Петро Обухов

В Одесі знову почали встановлювати незаконні МАФи на вулицях, хоча в місті кілька років діяв неформальний мораторій. Депутат міськради Петро Обухов попереджає, що поки не ухвалили нові правила, ситуацією можуть скористатися ті, хто хоче швидко "застовпити" місця під торгівлю.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Незаконні МАФи повертаються в Одесу — депутат заявив про хаос - фото 1
Допис Петра Обухова. Фото: скриншот з Facebook

Незаконні МАФи в Одесі

Він повідомив, що нові споруди вже з’явилися на вулиці Корольова та на Привокзальній площі. За словами депутата Одеської міської ради Петра Обухова, сфера МАФів роками залишається корупційною.

"Люди зі зв’язками в міській владі могли оформити договори на встановлення МАФу за символічні гроші, а потім здавати їх в оренду за 800-1000 доларів на місяць", — заявив депутат.

МАФи в Одесі
Незаконно встановлений МАФ в Одесі. Фото: Facebook/Петро Обухов

Він також звернув увагу, що заради нових споруд часто знищують зелені зони. Ба більше, в деяких районах — це вже цілі базари.

"У деяких районах вулиці перетворилися на суцільні базари. Це навряд чи те, про що мріє більшість одеситів", — зазначив Обухов.

Наразі в міській раді готують нові правила розміщення МАФів. За словами депутата, саме перехідний період і став причиною активізації забудови.

"Хтось вирішив скористатися тим, що нові правила ще не ухвалені, і захопи ти якомога більше місць", — пояснив він.

Тимчасова споруда в Одесі
Тимчасова споруда в Одесі, яку встановили недавно. Фото: Facebook/Петро Обухов

Петро Обухов вимагає тимчасово зупинити видачу дозволів. Окрім цього визначити чітку кількість місць для торгівлі. 

"Треба припинити таке хижацьке ставлення до міського середовища. Місто має визначити обмежену кількість місць для торгівлі та роздавати їх на конкурсах. Гроші повинні йти до бюджету, а не в кишені посередників", — наголосив депутат.

Він додав, що питання незаконного встановлення МАФів планують винести на найближчу сесію міської ради.

Нагадаємо, в Одесі розгорівся скандал навколо проєкту утримання та реконструкції Міського саду, в який не внесли територію Літнього театру. Також ми писали, що у центрі Одеси демонтували незаконну забудову на комунальній землі.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
