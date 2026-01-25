Новые МАФы в Одессе: депутат требует остановить их установку

Новый МАФ в Одессе. Фото: Facebook/Петр Обухов

В Одессе снова начали устанавливать незаконные МАФы на улицах, хотя в городе несколько лет действовал неформальный мораторий. Депутат горсовета Петр Обухов предупреждает, что пока не приняли новые правила, ситуацией могут воспользоваться те, кто хочет быстро "застолбить" места под торговлю.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Сообщение Петра Обухова. Фото: скриншот из Facebook

Незаконные МАФы в Одессе

Он сообщил, что новые сооружения уже появились на улице Королева и на Привокзальной площади. По словам депутата Одесского городского совета Петра Обухова, сфера МАФов годами остается коррупционной.

"Люди со связями в городской власти могли оформить договоры на установку МАФа за символические деньги, а потом сдавать их в аренду за 800-1000 долларов в месяц", — заявил депутат.

Незаконно установленный МАФ в Одессе. Фото: Facebook/Петр Обухов

Он также обратил внимание, что ради новых сооружений часто уничтожают зеленые зоны. Более того, в некоторых районах — это уже целые базары.

"В некоторых районах улицы превратились в сплошные базары. Это вряд ли то, о чем мечтает большинство одесситов", — отметил Обухов.

Сейчас в городском совете готовят новые правила размещения МАФов. По словам депутата, именно переходный период и стал причиной активизации застройки.

"Кто-то решил воспользоваться тем, что новые правила еще не приняты, и захватить как можно больше мест", — пояснил он.

Временное сооружение в Одессе, которое установили недавно. Фото: Facebook/Петр Обухов

Петр Обухов требует временно остановить выдачу разрешений. Кроме этого определить четкое количество мест для торговли.

"Надо прекратить такое хищническое отношение к городской среде. Город должен определить ограниченное количество мест для торговли и раздавать их на конкурсах. Деньги должны идти в бюджет, а не в карманы посредников", — подчеркнул депутат.

Он добавил, что вопрос незаконной установки МАФов планируют вынести на ближайшую сессию городского совета.

Напомним, в Одессе разгорелся скандал вокруг проекта содержания и реконструкции Городского сада, в который не внесли территорию Летнего театра. Также мы писали, что в центре Одессы демонтировали незаконную застройку на коммунальной земле.