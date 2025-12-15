В Одессе демонтировали незаконную застройку на Канатной

Самострой в центре Одессы. Фото: Одесская областная прокуратура

В центре Одессы демонтировали незаконную застройку на коммунальной земле. Суд встал на сторону прокуратуры и обязал предпринимателя освободить участок на улице Канатной. Речь идет о сооружении, возведенном без всяких разрешений.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Демонтаж самостроя

По иску Приморской окружной прокуратуры суд принял решение об освобождении самовольно занятого земельного участка на улице Канатной. Предприниматель должен был демонтировать незаконно возведенное здание, находившееся на коммунальной земле. Владелец кафе-бара без разрешений провел реконструкцию заведения и возвел капитальную пристройку. В результате площадь объекта значительно выросла, а помещение использовали для хозяйственной деятельности — продажи пищевых ароматизаторов и обустройства склада.

По данным прокуратуры, под видом временной летней площадки на земле территориальной общины появилась стационарная постройка. К тому же участок расположен в охранной зоне теплосетей, что является прямым нарушением земельных и строительных норм.

Сейчас решение суда выполнено полностью. Незаконное сооружение демонтировали, а коммунальный земельный участок вернули в пользование городского совета.

