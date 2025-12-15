В Одесі демонтували незаконну забудову на Канатній

Самобуд в центрі Одеси. Фото: Одеська обласна прокуратура

У центрі Одеси демонтували незаконну забудову на комунальній землі. Суд став на бік прокуратури та зобов’язав підприємця звільнити ділянку на вулиці Канатній. Йдеться про споруду, зведену без жодних дозволів.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Демонтаж самобудови

За позовом Приморської окружної прокуратури суд ухвалив рішення про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки на вулиці Канатній. Підприємець мав демонтувати незаконно зведену будівлю, що перебувала на комунальній землі. Власник кафе-бару без дозволів провів реконструкцію закладу та звів капітальну прибудову. У результаті площа об’єкта значно зросла, а приміщення використовували для господарської діяльності — продажу харчових ароматизаторів і облаштування складу.

За даними прокуратури, під виглядом тимчасового літнього майданчика на землі територіальної громади з’явилася стаціонарна споруда. До того ж ділянка розташована в охоронній зоні тепломереж, що є прямим порушенням земельних і будівельних норм.

Наразі рішення суду виконано повністю. Незаконну споруду демонтували, а комунальну земельну ділянку повернули у користування міської ради.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі знесли с самобудову. Також ми писали, що на її демонтаж витратили понад три мільйони гривень.