Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі демонтували самобуд — де знесли цього разу

В Одесі демонтували самобуд — де знесли цього разу

Ua ru
Дата публікації: 15 грудня 2025 12:39
В Одесі демонтували незаконну забудову на Канатній
Самобуд в центрі Одеси. Фото: Одеська обласна прокуратура

У центрі Одеси демонтували незаконну забудову на комунальній землі. Суд став на бік прокуратури та зобов’язав підприємця звільнити ділянку на вулиці Канатній. Йдеться про споруду, зведену без жодних дозволів.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Реклама
Читайте також:

Демонтаж самобудови

За позовом Приморської окружної прокуратури суд ухвалив рішення про звільнення самовільно зайнятої земельної ділянки на вулиці Канатній. Підприємець мав демонтувати незаконно зведену будівлю, що перебувала на комунальній землі. Власник кафе-бару без дозволів провів реконструкцію закладу та звів капітальну прибудову. У результаті площа об’єкта значно зросла, а приміщення використовували для господарської діяльності — продажу харчових ароматизаторів і облаштування складу.

За даними прокуратури, під виглядом тимчасового літнього майданчика на землі територіальної громади з’явилася стаціонарна споруда. До того ж ділянка розташована в охоронній зоні тепломереж, що є прямим порушенням земельних і будівельних норм.

Наразі рішення суду виконано повністю. Незаконну споруду демонтували, а комунальну земельну ділянку повернули у користування міської ради.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі знесли с самобудову. Також ми писали, що на її демонтаж витратили понад три мільйони гривень.

Одеса Одеська область кафе Новини Одеси судові рішення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації