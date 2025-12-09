Відео
Головна Одеса В Одесі зносять незаконну будівлю після п'яти років спорів

В Одесі зносять незаконну будівлю після п'яти років спорів

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 14:10
Демонтаж незаконної будівлі на Небесної Сотні — що відомо
Знесення незаконної будівлі на проспекті Небесної Сотні в Одесі. Фото: кадр з відео

В Одесі розпочали демонтаж споруди, яку звели без жодних дозвільних документів на проспекті Небесної Сотні. Рішення про знесення ухвалив суд.

Про це у вівторок, 9 грудня, повідомив начальник регіонального управління ДАБК Олександр Авдєєв.

П’ять років суперечок і рішення суду

Олександр Авдєєв повідомив, що незаконне будівництво на проспекті Небесної Сотні, 75/1 інспектори виявили ще у 2020 році. ПП "Люкс-КВ" не мало ані дозволу на проведення робіт, ані права користування земельною ділянкою. Попри це компанія збудувала приміщення площею майже 200 квадратних метрів.

Київська окружна прокуратура подала позов про демонтаж, а Господарський суд Одеської області повністю підтримав вимоги про знесення самочинної забудови.

Повноваження ДАБК Одеси

Зазначимо, у 2025 році Управління архітектурно-будівельного контролю отримало повноваження замовляти роботи зі звільнення ділянок від незаконних споруд. Демонтаж на Небесної Сотні став одним із перших таких випадків.

На сесії міськради 24 вересня було закладено 5 млн грн на виконання робіт. Втім, за результатами закупівлі Prozorro підрядника знайшли за 3,5 млн грн, що дозволило міському бюджету заощадити 1,5 млн.

Нагадаємо, в Одесі оголосили вже третій тендер на капітальний ремонт дитячої поліклініки №6. Також ми писали, що у місті розпочали підготовку до масштабного відновлення історичної будівлі на вулиці Святослава Караванського.

Одеса знесення забудова Одеська область прокуратура Новини Одеси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
