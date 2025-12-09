Видео
Главная Одесса В Одессе сносят незаконное здание после пяти лет споров

В Одессе сносят незаконное здание после пяти лет споров

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 14:10
Демонтаж незаконного здания на Небесной Сотни - что известно
Снос незаконного здания на проспекте Небесной Сотни в Одессе. Фото: кадр из видео

В Одессе начали демонтаж сооружения, которое возвели без разрешительных документов на проспекте Небесной Сотни. Решение о сносе принял суд.

Об этом во вторник, 9 декабря, сообщил начальник регионального управления ГАСК Александр Авдеев.

Читайте также:

Пять лет споров и решение суда

Александр Авдеев сообщил, что незаконное строительство на проспекте Небесной Сотни, 75/1 инспекторы обнаружили еще в 2020 году. ЧП "Люкс-КВ" не имело ни разрешения на проведение работ, ни права пользования земельным участком. Несмотря на это компания построила помещение площадью почти 200 квадратных метров.

Киевская окружная прокуратура подала иск о демонтаже, а Хозяйственный суд Одесской области полностью поддержал требования о сносе самовольной застройки.

Полномочия ГАСК Одессы

Отметим, в 2025 году Управление архитектурно-строительного контроля получило полномочия заказывать работы по освобождению участков от незаконных сооружений. Демонтаж на Небесной Сотни стал одним из первых таких случаев.

На сессии горсовета 24 сентября было заложено 5 млн грн на выполнение работ. Впрочем, по результатам закупки Prozorro подрядчика нашли за 3,5 млн грн, что позволило городскому бюджету сэкономить 1,5 млн.

Напомним, в Одессе объявили уже третий тендер на капитальный ремонт детской поликлиники №6. Также мы писали, что в городе начали подготовку к масштабному восстановлению исторического здания на улице Святослава Караванского.

Одесса снос застройка Одесская область прокуратура Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
