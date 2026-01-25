Мобильные укрытия на пляжах Одессы: сколько это стоит

Пляж в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе планируют установить новые мобильные укрытия на коммунальных пляжах к началу курортного сезона. На это в городской программе гражданской защиты предлагают предусмотреть около 35 млн грн.

Об этом стало известно с заседания постоянной комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций, экологии и цифровой трансформации Одесского городского совета.

Укрытия на пляжах

Как сообщили в ходе заседания, речь идет о сертифицированных укрытиях по новому ДСТУ, который вступил в силу в сентябре 2025 года. Такие сооружения рассчитаны на 50-100 человек и могут использоваться в местах массового пребывания населения.

"Одно первичное мобильное укрытие стоит от 5 до 7 миллионов гривен в зависимости от вместимости", — пояснили членам комиссии.

Общая сумма, которую предлагают заложить на реализацию этого мероприятия, составляет около 35 млн грн. Ориентировочно это позволит установить несколько укрытий на коммунальных пляжах. Среди возможных локаций называли, в частности, Ланжерон, 13-ю станцию Большого Фонтана и другие участки побережья.

Арендованные пляжи

Отдельно депутаты обсудили вопрос арендованных пляжей. В комиссии отметили, что город несет ответственность за безопасность на всем побережье, независимо от формы пользования.

На фоне этого вопроса прозвучало предложение официально обратиться к арендаторам пляжей с запросом, готовы ли они устанавливать укрытия за свой счет или участвовать в софинансировании. Кроме того, депутаты предложили изучить возможность привлечения доноров и грантовых программ, чтобы уменьшить нагрузку на городской бюджет.

