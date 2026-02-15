Відео
Головна Одеса Розлив олії знищує один із найкрасивіших видів птахів на Одещині

Розлив олії знищує один із найкрасивіших видів птахів на Одещині

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 16:22
Загибель пірникози в Одеській області після розливу олії: що відомо
Водоплавний птах пірникози. Фото ілюстративне: Іван Русєв/facebook

На узбережжі Чорного моря фіксують масову загибель птахів після розливу соняшникової олії. Найбільше постраждали красиві водоплавні птахи з яскравими червоними очима, їх називають пірникози.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на еколога Івана Русєва.

Читайте також:
Розлив олії знищує один із найкрасивіших видів птахів на Одещині - фото 1
Допис Івана Русєва. Фото: скриншот з facebook

Водоплавні птахи під загрозою

На узбережжі Національного природного парку "Тузлівські лимани" екологи фіксують наслідки масштабного забруднення моря. Йдеться про розлив рослинної олії, яка потрапила у воду після атаки російських безпілотників на порт "Південний".

За словами Івана Русєва, найбільше втрат зазнали пірникози чорношиї. Це невеликі водоплавні птахи, які добре пірнають і більшу частину життя проводять на воді. Саме ця особливість і стала для них фатальною.

"Жахливі наслідки витоку соняшникової олії, яка після дронової атаки р**истів попала в Чорне море і вбивала гідробіонтів і птахів, для біорізноманіття стали негативними і значущими. Особливо постраждали пірникози чорношії з яскраво-червоними оками (Ред. очима)", — написав він.

Іван Русєв пояснює, що через олію пір’я втрачає свої природні властивості. Воно більше не відштовхує воду; птахи не можуть нормально пірнати та добувати їжу. Вони слабшають і гинуть.

За попередніми оцінками, загинуло близько трьох тисяч птахів лише цього виду. І це не остаточна цифра.

Олія у морі: які наслідки для птахів

Наслідки забруднення досі даються взнаки. Брудна вода з олією продовжує викидатися на берег разом із мертвими птахами. Такі випадки регулярно фіксують у Національному природному парку "Тузлівські лимани", який знаходиться далеко від місця аварії.

Еколог наголошує, що навіть ті птахи, які виглядають неушкодженими, можуть постраждати пізніше. Забруднення порушує всю екосистему, і його наслідки можуть відчуватися ще довгий час.

Нагадаємо, на узбережжі Національного природного парку "Тузлівські лимани", знову зафіксували птахів, забруднених мазутом. Під час моніторингу знайшли дві мертві особини, серед яких — вид із Червоної книги України

Також ми писали, що лід на лиманах і морози вплинули на кількість і види птахів, які зимують на півдні Одещини. Під час середзимових обліків науковці зафіксували несподіваних лідерів і відсутність звичних для регіону видів.

Одеса Чорне море Одеська область Новини Одеси олія птахи
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
