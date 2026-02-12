Птахи в мазуті на Одещині: нові знахідки в Тузлівських лиманах

Птахи у забрудненому морі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На узбережжі Національного природного парку "Тузлівські лимани", що на Одещині, знову зафіксували птахів, забруднених мазутом. Під час моніторингу знайшли дві мертві особини, серед яких — вид із Червоної книги України. Екологи припускають, що токсичне забруднення могло потрапити на птахів ще під час аварії в Керченській протоці.

Про це повідомив еколог Іван Русев, передає Новини.LIVE.

Забруднення моря

Як повідомив еколог Іван Русев, майже з травня 2025 року під час постійних обстежень піщаного пересипу в межах нацпарку мазуту на узбережжі не виявляли. Водночас останніми тижнями екологи фіксували загибель птахів через забруднення соняшниковою олією після влучань російських дронів у цистерни в Одеській затоці. Під час останнього моніторингу ситуація виявилася іншою. На березі знайшли пірникозу черношию та гагару червоношию, занесену до Червоної книги України. Обидва птахи були забруднені саме мазутом, а не олією.

Загиблий птах. Фото: Іван Русев

Фахівець пояснив, що мазут може проникати до організму птаха лише тоді, коли він перебуває у рідкому стані. Ймовірно, птахи потрапили в осередок забруднення ще на початку екологічної катастрофи в Керченській протоці. Токсична речовина проникала через пір’я та під час чищення дзьоба, що зрештою призвело до загибелі.

"Коли птахи загинули, то дрейфуючи течіями, опинилися на наших берегах за більш ніж 600 км від аварії у Керченській протоці", — повідомив Русев.

Адміністрація Нацпарку "Тузлівські лимани" оперативно повідомила Департамент екології та природних ресурсів Одеської ОВА та Державну екологічну інспекцію Південно-Західного округу. Екологи очікують на лабораторні дослідження, які мають встановити точний вид нафтопродукту.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Чорному морі поблизу Одеси масово загинули морські коники. Фахівці відібрали проби морської води та залучили до аналізу науковців Інституту морської біології НАН України. За їхніми висновками, версія про токсичне забруднення моря практично виключена.

Також ми писали, що соняшникова олія знищила морську фауну на Одещині. Забруднення виявили вже за 150 кілометрів від місця аварії. Гинуть морські організми та птахи, а наслідки лише поглиблюються після штормів.