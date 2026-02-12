Птицы в мазуте в Одесской области: новые находки в Тузловских лиманах

Птицы в загрязненном море. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

На побережье Национального природного парка "Тузловские лиманы", что в Одесской области, снова зафиксировали птиц, загрязненных мазутом. Во время мониторинга нашли две мертвые особи, среди которых — вид из Красной книги Украины. Экологи предполагают, что токсичное загрязнение могло попасть на птиц еще во время аварии в Керченском проливе.

Об этом сообщил эколог Иван Русев, передает Новини.LIVE.

Как сообщил эколог Иван Русев, почти с мая 2025 года во время постоянных обследований песчаной пересыпи в пределах нацпарка мазута на побережье не обнаруживали. В то же время в последние недели экологи фиксировали гибель птиц из-за загрязнения подсолнечным маслом после попаданий российских дронов в цистерны в Одесском заливе. Во время последнего мониторинга ситуация оказалась другой. На берегу нашли ныряльщицу черношейную и гагару красношейную, занесенную в Красную книгу Украины. Обе птицы были загрязнены именно мазутом, а не маслом.

Погибшая птица. Фото: Иван Русев

Специалист объяснил, что мазут может проникать в организм птицы только тогда, когда он находится в жидком состоянии. Вероятно, птицы попали в очаг загрязнения еще в начале экологической катастрофы в Керченском проливе. Токсичное вещество проникало через перья и во время чистки клюва, что в итоге привело к гибели.

"Когда птицы погибли, то дрейфуя течениями, оказались на наших берегах в более чем 600 км от аварии в Керченском проливе", — сообщил Русев.

Администрация Нацпарка "Тузловские лиманы" оперативно уведомила Департамент экологии и природных ресурсов Одесской ОГА и Государственную экологическую инспекцию Юго-Западного округа. Экологи ожидают лабораторные исследования, которые должны установить точный вид нефтепродукта.

Напомним, мы сообщали, что в Черном море вблизи Одессы массово погибли морские коньки. Специалисты отобрали пробы морской воды и привлекли к анализу ученых Института морской биологии НАН Украины. По их выводам, версия о токсичном загрязнении моря практически исключена.

Также мы писали, что подсолнечное масло уничтожило морскую фауну в Одесской области. Загрязнение обнаружили уже в 150 километрах от места аварии. Гибнут морские организмы и птицы, а последствия только углубляются после штормов.