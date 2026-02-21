Видео
Україна
На Одесчине фиксируют рост инвазивных крабов — есть ли угроза

На Одесчине фиксируют рост инвазивных крабов — есть ли угроза

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 12:38
Голубой краб появился на побережье Одесской области: какие риски
Крабы в Черном море. Фото: Вадим Самсон

На побережье Черного моря в пределах "Тузловских лиманов" уже несколько недель подряд находят голубых крабов. Их количество растет, и это настораживает экологов. Вид не является местным и может повлиять на баланс морской экосистемы.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на эколога Ивана Русева.

Читайте также:
Американський краб
Голубой краб в Черном море. Фото: Иван Русев

Голубой краб в Черном море

По словам эколога, только официально зарегистрировано десять целых особей и остатки еще двух. На самом деле их может быть больше, ведь часть съедают хищники еще до учета. Иван Русев объясняет, что этот вид не является типичным для Черного моря. Он происходит с атлантического побережья Америки — от Канады до Аргентины. В наши воды краб мог попасть вместе с судами или естественным путем через Средиземное и Мраморное моря, где уже давно закрепился.

"Это вид-вселенец. Его родина — Атлантика. В Черное море он или попал с балластными водами кораблей, или расселился через проливы. Сейчас мы видим тенденцию к его стабильному присутствию", — отмечает Иван Русев.

Чем опасен голубой краб

Эколог говорит, что голубой краб предпочитает лиманы и мелководье с невысокой соленостью. Внешне он имеет ярко-голубые клешни и выглядит довольно экзотично. Однако для местной природы его появление может иметь серьезные последствия. Русев отмечает, что этот вид значительно агрессивнее и больше местных крабов. Он всеядный и способен активно охотиться на моллюсков, мелкую рыбу и ракообразных.

"Он будет вытеснять местные виды. Это хищник с большим конкурентным преимуществом. Кроме того, он очень вынослив — может жить в воде с низким содержанием кислорода и при колебаниях солености. Для Черного моря это комфортные условия", — объясняет Русев.

Последняя пара его ножек сплющена и напоминает весла, что делает краба быстрым пловцом. Такая мобильность помогает ему быстро осваивать новые территории.

Блакитний краб серез ракушок
Голубой краб, который поселился в Черном море. Фото: Oleksa Bron

Что известно о голубом крабе в Одесской области

В Государственной экологической инспекция Юго-Западного округа подтверждают, что синий американский краб уже распространяется в северо-западной части Черного моря и постепенно движется к украинскому побережью и придунайским акваториям. Специалисты считают, что в условиях климатических изменений инвазивные виды получают дополнительные преимущества для закрепления в новых экосистемах.

Впервые информация о голубом крабе в Черном море появилась в 2025 году, тогда речь шла о 15 особях. Ученые обнаружили самку с икрой возле Черноморска. Экологи сообщали, что у ракообразного было до полутора миллионов икринок.

Голубой краб вырастает до 20-25 сантиметров, имеет характерные синие лапы и светло-коричневый панцирь. По словам экологов, он может щипаться, но серьезной опасности для человека не представляет.

Краб на узбережжі Одещини
Американский краб на побережье Черного моря. Фото: Иван Русев

Напомним, численность дельфинов в Черном море резко уменьшается, и экологи связывают это прежде всего с человеческим влиянием. До полномасштабного вторжения животные массово попадали в рыболовные сети, а с 2022 года ситуацию осложнили боевые действия в акватории. 

Кроме этого, на побережье фиксируют массовую гибель птиц после разлива подсолнечного масла. Больше всего пострадали ныряльщики — водоплавающие птицы с характерными красными глазами. Загрязнение воды нарушает теплоизоляцию их перьев, что часто приводит к истощению и смерти.

Одесса Черное море природа Одесская область вода Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
