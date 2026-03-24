В Одесчине целая улица сползла к морю: видео из Черноморска

Оползень на Одесской области. Фото: скриншот из видео

В Одесской области зафиксировали масштабный оползень в прибрежной зоне. В Черноморске часть улицы вместе с домами буквально сползла вниз к морю. На месте дороги образовался большой обрыв. Люди говорят, что разрушения выглядят как катастрофа.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на соцсети.

Оползень

На кадрах видно разрушенную дорогу, глубокие трещины и пропасти. Грунт обвалился вместе с инфраструктурой, оставив после себя крутой склон. Часть домов оказалась на самом краю обрыва, другие — уже разрушены или частично сдвинуты вниз. Все это происходит на фоне спокойного моря, что лишь усиливает контраст с руинами.

Исчезли целые дома

Еще недавно на этом месте была полноценная жилая улица. Здесь стояли частные дома, была дорога и коммуникации. Теперь большинство сооружений или уничтожены, или находятся в опасном состоянии. Видны оголенные стены, обломки бетона и кирпича. Оползень изменил рельеф побережья. На месте дороги образовалась пропасть, которая продолжает расширяться. Грунт продолжает осыпаться, поэтому ситуация остается опасной для тех зданий, которые еще уцелели.

"Вот такой красивый вид на море. Когда-то здесь были большие красивые дома. И вот, что с ними стало. Это просто ужас. Целая улица пошла вниз. Остался один дом, и тот, видимо, тоже скоро съедет. Посмотрите, здесь была улица, дорога, дома. Посмотрите, что с ними стало. Они все ушли вниз", — отметила автор видео.

Другие оползни

Отметим, что это не первый случай масштабных оползней побережья в Одесской области. Ранее в селе Санжейка уже фиксировали обвалы грунта, когда большие участки берега постепенно сползали к Черному морю. На видео видны глубокие трещины и пласты земли, которые отделяются от основной части побережья, а волны продолжают подмывать склоны, усиливая обвалы и угрозу для домов и дорог.

Берег здесь неустойчив уже много лет, а каждый новый оползень лишь усугубляет ситуацию. Здания, расположенные близко к краю обрыва, оказываются под прямой угрозой, а восстановление поврежденных участков без укреплений пока невозможно. Людям советуют держаться подальше от края склонов и быть осторожными.

