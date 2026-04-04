РФ утром ударила по Одесчине: повреждены дома в Черноморске

Поврежденный дом в Черноморске. Фото: Василий Гуляев/Telegram

Сегодня утром, 4 апреля, Черноморск, что в Одесской области, подвергся российской атаке. Под удар попала гражданская инфраструктура. Оккупанты повредили многоквартирный дом посреди города.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на мэра города Черноморска Василия Гуляева.

Атака на Черноморск

По словам мэра Василия Гуляева, в результате удара дронами в доме выбиты окна в квартирах. Также повреждены припаркованные рядом автомобили. Масштабы разрушений уточняются. Среди людей никто не пострадал.

В то же время глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что также в Черноморске после обстрела возник пожар в двухэтажном жилом доме и возгорание крыши пристройки. Частично поврежден второй этаж дома. В соседних домах выбито остекление.

В ближайшее время на месте будут работать коммунальные службы. Они будут убирать территорию, закрывать выбитые окна и помогать жителям. Жителей в очередной раз просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время опасности находиться в укрытиях.

Атаки на Черноморск: что известно

2 апреля Новини.LIVE сообщили, что оккупанты атаковали порт в Черноморске. В результате удара пострадали складские площадки, ангары и административно-бытовые помещения. На территории произошел масштабный пожар - загорелись контейнеры с подсолнечным маслом. Последствия атаки зафиксировали и в Черноморске. По словам городского головы Василия Гуляева, в городе повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажные дома. Возникло возгорание балкона и газовой трубы на 1-м этаже 9-этажного жилого дома.

Также Новини.LIVE писали, что Россия увеличила интенсивность атак на портовую инфраструктуру юга Украины. Если в 2025 году было около 150 ударов, то сейчас их уже более 180. Враг активно применяет беспилотники и массированные атаки. Под ударом остаются порты Одессы и Черноморска.