Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
РФ утром ударила по Одесчине: повреждены дома в Черноморске

Ua ru
Дата публикации 4 апреля 2026 13:45
Поврежденный дом в Черноморске. Фото: Василий Гуляев/Telegram

Сегодня утром, 4 апреля, Черноморск, что в Одесской области, подвергся российской атаке. Под удар попала гражданская инфраструктура. Оккупанты повредили многоквартирный дом посреди города.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на мэра города Черноморска Василия Гуляева.

Атака на Черноморск

По словам мэра Василия Гуляева, в результате удара дронами в доме выбиты окна в квартирах. Также повреждены припаркованные рядом автомобили. Масштабы разрушений уточняются. Среди людей никто не пострадал.

В то же время глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что также в Черноморске после обстрела возник пожар в двухэтажном жилом доме и возгорание крыши пристройки. Частично поврежден второй этаж дома. В соседних домах выбито остекление.

В ближайшее время на месте будут работать коммунальные службы. Они будут убирать территорию, закрывать выбитые окна и помогать жителям. Жителей в очередной раз просят не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время опасности находиться в укрытиях.

Атаки на Черноморск: что известно

2 апреля Новини.LIVE сообщили, что оккупанты атаковали порт в Черноморске. В результате удара пострадали складские площадки, ангары и административно-бытовые помещения. На территории произошел масштабный пожар - загорелись контейнеры с подсолнечным маслом. Последствия атаки зафиксировали и в Черноморске. По словам городского головы Василия Гуляева, в городе повреждена гражданская инфраструктура и многоэтажные дома. Возникло возгорание балкона и газовой трубы на 1-м этаже 9-этажного жилого дома.

Также Новини.LIVE писали, что Россия увеличила интенсивность атак на портовую инфраструктуру юга Украины. Если в 2025 году было около 150 ударов, то сейчас их уже более 180. Враг активно применяет беспилотники и массированные атаки. Под ударом остаются порты Одессы и Черноморска.

Одесская область Новости Одессы Последствия обстрела Одесчины
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации