Зруйноване житло: одесити оговтуються після нічної атаки дронів
У ніч на 5 квітня росіяни вкотре атакували Одесу ударними дронами. Окупанти поцілили у п'ятиповерхівку, у будинку пошкоджено фасад та скління, зруйновано балкони та квартири на двох поверхах.
Журналісти Новини.LIVE поспілкувалися з людьми на місцях влучання дронів та дізналися, як одесити пережили нічну атаку.
Обстріл Одеси
Серед тих, чиє житло постраждало, — 80-річна одеситка Тая Василівна. У момент удару вона спала у своїй квартирі й прокинулася від сильного вибуху. Жінка каже, що не одразу зрозуміла, що сталося. Вибух був настільки потужним, що вона розгубилася і не могла зорієнтуватися.
"Я літня людина, погано бачу і чую. Але раптом стався такий страшний вибух, що я не зрозуміла, що сталося. Я спала, і все це відбулося уві сні. У мене вікна і балкон — усе вилетіло", — розповіла вона.
Лише зранку жінка змогла вийти і побачити, що сталося з квартирою. За її словами, всередині все скло розбите, і пошкоджений балкон. Вона зізнається, що переживає це дуже важко і досі не може оговтатися після ночі.
"Я ледве підвелася, щоб вийти подивитися. Там гори скла, просто гори. Дуже важко це переживаю… Мені вже вісімдесят років. І я не знаю, що буде далі", — сказала Тая Василівна.
Інші мешканці будинку розповідають, що прокинулися від потужного вибуху серед ночі. Люди не одразу зрозуміли, що сталося, і вибігали з квартир уже після удару. У багатьох оселях повилітали вікна, а підлога була вкрита уламками скла.
Ірина мешкає в будинку по сусідству. Вона розповідає, що під час вибуху була вдома разом із дітьми. За її словами, одразу після атаки сусіди почали допомагати один одному. Діти ж сильно злякалися і не могли заспокоїтися до ранку.
"У нас лише вікна повилітали на кухні, більше нічого. На щастя, ніхто не постраждав. Одна дитина навіть не прокинулася, а інша всю ніч була перелякана", — розповіла жінка.
Які наслідки руйнувань в Одесі
За попередніми даними, у будинках Хаджибейського району пошкоджено близько 250 вікон та 25 балконів, ще 4 балкони зруйновані повністю. З самої ночі на місці працюють понад 100 фахівців комунальних служб та спецтехніка. Розгорнуто мобільний пункт незламності, а представники районної адміністрації приймають заяви від мешканців на отримання компенсації із міського бюджету та за програмою "єВідновлення".
Правоохоронці на місці та документують наслідки атаки. Також працюють рятувальники, поліція та психологи. Допомогу вже надали щонайменше 20 людям, серед них — одна дитина. Пожежу ліквідували.
Раніше Новини.LIVE повідомляли, що внаслідок обстрілу Одеси відомо про трьох постраждалих людей. Їм надають всю необхідну допомогу. Двоє поранених перебувають у медичному закладі. Одна людина буде лікуватися амбулаторно. Вибухами понівечено близько 250 вікон. У будівлях тимчасово відключено газопостачання.
