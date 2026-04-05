Зруйноване житло: одесити оговтуються після нічної атаки дронів

Зруйнований будинок в Одесі у ніч на 5 квітня унаслідок атаки РФ. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

У ніч на 5 квітня росіяни вкотре атакували Одесу ударними дронами. Окупанти поцілили у п'ятиповерхівку, у будинку пошкоджено фасад та скління, зруйновано балкони та квартири на двох поверхах.

Журналісти Новини.LIVE поспілкувалися з людьми на місцях влучання дронів та дізналися, як одесити пережили нічну атаку.

Через удар дроном вигоріла ціла квартира в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Зруйнований балкон у будинку, який постраждав від обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Обстріл Одеси

Серед тих, чиє житло постраждало, — 80-річна одеситка Тая Василівна. У момент удару вона спала у своїй квартирі й прокинулася від сильного вибуху. Жінка каже, що не одразу зрозуміла, що сталося. Вибух був настільки потужним, що вона розгубилася і не могла зорієнтуватися.

"Я літня людина, погано бачу і чую. Але раптом стався такий страшний вибух, що я не зрозуміла, що сталося. Я спала, і все це відбулося уві сні. У мене вікна і балкон — усе вилетіло", — розповіла вона.

Тая Василівна, живе в будинку, який пошкодила дронами РФ. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Зруйнований будинок в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Лише зранку жінка змогла вийти і побачити, що сталося з квартирою. За її словами, всередині все скло розбите, і пошкоджений балкон. Вона зізнається, що переживає це дуже важко і досі не може оговтатися після ночі.

Читайте також:

"Я ледве підвелася, щоб вийти подивитися. Там гори скла, просто гори. Дуже важко це переживаю… Мені вже вісімдесят років. І я не знаю, що буде далі", — сказала Тая Василівна.

Будинок, який постраждав від обстрілу РФ. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Забите фанерою вікно пошкодженого будинку в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Інші мешканці будинку розповідають, що прокинулися від потужного вибуху серед ночі. Люди не одразу зрозуміли, що сталося, і вибігали з квартир уже після удару. У багатьох оселях повилітали вікна, а підлога була вкрита уламками скла.

Частково зруйнований балкон після обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Ірина мешкає в будинку по сусідству. Вона розповідає, що під час вибуху була вдома разом із дітьми. За її словами, одразу після атаки сусіди почали допомагати один одному. Діти ж сильно злякалися і не могли заспокоїтися до ранку.

"У нас лише вікна повилітали на кухні, більше нічого. На щастя, ніхто не постраждав. Одна дитина навіть не прокинулася, а інша всю ніч була перелякана", — розповіла жінка.

Місцева мешканка Ірина. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Зруйноване вікно у під'їзді будинку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Пошкоджений рід'їзд будинку в Одесі. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Які наслідки руйнувань в Одесі

За попередніми даними, у будинках Хаджибейського району пошкоджено близько 250 вікон та 25 балконів, ще 4 балкони зруйновані повністю. З самої ночі на місці працюють понад 100 фахівців комунальних служб та спецтехніка. Розгорнуто мобільний пункт незламності, а представники районної адміністрації приймають заяви від мешканців на отримання компенсації із міського бюджету та за програмою "єВідновлення".

Комунальники ліквідовують наслідки обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Правоохоронці на місці та документують наслідки атаки. Також працюють рятувальники, поліція та психологи. Допомогу вже надали щонайменше 20 людям, серед них — одна дитина. Пожежу ліквідували.

Техніка приберає уламки скла та фасаду біля будинку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Пошкоджена автівка унаслідок обстрілу. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що внаслідок обстрілу Одеси відомо про трьох постраждалих людей. Їм надають всю необхідну допомогу. Двоє поранених перебувають у медичному закладі. Одна людина буде лікуватися амбулаторно. Вибухами понівечено близько 250 вікон. У будівлях тимчасово відключено газопостачання.

Також Новини.LIVE писали, що 4 квітня зазнав російської атаки Чорноморськ, що на Одещині. Під удар потрапила цивільна інфраструктура. Окупанти пошкодили багатоквартирний будинок посеред міста. Також виникла пожежа у двоповерховому житловому будинку та загорання даху прибудови. Частково пошкоджений другий поверх будівлі.