Главная Одесса Разрушенное жилье: одесситы оправляются после ночной атаки дронов

Дата публикации 5 апреля 2026 11:04
Разрушенный дом в Одессе в ночь на 5 апреля в результате атаки РФ. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

В ночь на 5 апреля россияне в очередной раз атаковали Одессу ударными дронами. Оккупанты попали в пятиэтажку, в доме повреждены фасад и остекление, разрушены балконы и квартиры на двух этажах.

Журналисты Новини.LIVE пообщались с людьми на местах попадания дронов и узнали, как одесситы пережили ночную атаку.

Зруйнований фасад будинку в Одесі унаслідок обстрілу
Из-за удара дроном выгорела целая квартира в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Обстріл будинку в Одесі
Разрушенный балкон в доме, который пострадал от обстрела. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Обстрел Одессы

Среди тех, чье жилье пострадало, — 80-летняя одесситка Тая Васильевна. В момент удара она спала в своей квартире и проснулась от сильного взрыва. Женщина говорит, что не сразу поняла, что произошло. Взрыв был настолько мощным, что она растерялась и не могла сориентироваться.

"Я пожилой человек, плохо вижу и слышу. Но вдруг произошел такой страшный взрыв, что я не поняла, что произошло. Я спала, и все это произошло во сне. У меня окна и балкон — все вылетело", — рассказала она.

Старенька розповіла про пережите під час обстрілу Одеси
Тая Васильевна, живет в доме, который повредила дронами РФ. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Зруйнована унаслідок обстрілу РФ квартира в будинку в Одесі
Разрушенный дом в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Только утром женщина смогла выйти и увидеть, что произошло с квартирой. По ее словам, внутри все стекла разбиты, и поврежден балкон. Она признается, что переживает это очень тяжело и до сих пор не может оправиться после ночи.

"Я еле поднялась, чтобы выйти посмотреть. Там горы стекла, просто горы. Очень тяжело это переживаю... Мне уже восемьдесят лет. И я не знаю, что будет дальше", — сказала Тая Васильевна.

Забиті фанерою вікна будинку, який постраждав від обстрілу
Дом, который пострадал от обстрела РФ. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Пошкоджений балкон унаслідок обстрілу будинку в Одесі
Забитое фанерой окно поврежденного дома в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Другие жители дома рассказывают, что проснулись от мощного взрыва среди ночи. Люди не сразу поняли, что произошло, и выбегали из квартир уже после удара. Во многих домах повылетали окна, а пол был покрыт осколками стекла.

Розбиті вікна після обстрілу
Частично разрушенный балкон после обстрела. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Ирина живет в доме по соседству. Она рассказывает, что во время взрыва была дома вместе с детьми. По ее словам, сразу после атаки соседи начали помогать друг другу. Дети же сильно испугались и не могли успокоиться до утра.

"У нас только окна повылетали на кухне, больше ничего. К счастью, никто не пострадал. Один ребенок даже не проснулся, а другой всю ночь был перепуган", — рассказала женщина.

Жінка розповіла про нічний обстріл Одеси
Местная жительница Ирина. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Вибите скло у під'їзді будинку
Разрушенное окно в подъезде дома. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
У будинку повилітало скло через удар
Поврежденный подъезд дома в Одессе. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Какие последствия разрушений в Одессе

По предварительным данным, в домах Хаджибейского района повреждено около 250 окон и 25 балконов, еще 4 балкона разрушены полностью. С самой ночи на месте работают более 100 специалистов коммунальных служб и спецтехника. Развернут мобильный пункт несокрушимости, а представители районной администрации принимают заявления от жителей на получение компенсации из городского бюджета и по программе "еВідновлення".

На місці обстрілу працюють комунальники
Коммунальщики ликвидируют последствия обстрела. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Правоохранители на месте и документируют последствия атаки. Также работают спасатели, полиция и психологи. Помощь уже оказали по меньшей мере 20 людям, среди них — один ребенок. Пожар ликвидировали.

Комунальники очищують придомову територію після обстрілу
Техника убирает обломки стекла и фасада возле дома. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык
Зруйноване авто в Одесі унаслідок обстрілу
Поврежденная машина в результате обстрела. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслык

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в результате обстрела Одессы известно о трех пострадавших людях. Им оказывают всю необходимую помощь. Двое раненых находятся в медицинском учреждении. Один человек будет лечиться амбулаторно. Взрывами изуродовано около 250 окон. В зданиях временно отключено газоснабжение.

Также Новини.LIVE писали, что 4 апреля подвергся российской атаке Черноморск, что в Одесской области. Под удар попала гражданская инфраструктура. Оккупанты повредили многоквартирный дом посреди города. Также возник пожар в двухэтажном жилом доме и возгорание крыши пристройки. Частично поврежден второй этаж здания.

Новости Одессы обстрел Одессы Последствия обстрела Одесчины
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
