Разрушенное жилье: одесситы оправляются после ночной атаки дронов
В ночь на 5 апреля россияне в очередной раз атаковали Одессу ударными дронами. Оккупанты попали в пятиэтажку, в доме повреждены фасад и остекление, разрушены балконы и квартиры на двух этажах.
Журналисты Новини.LIVE пообщались с людьми на местах попадания дронов и узнали, как одесситы пережили ночную атаку.
Обстрел Одессы
Среди тех, чье жилье пострадало, — 80-летняя одесситка Тая Васильевна. В момент удара она спала в своей квартире и проснулась от сильного взрыва. Женщина говорит, что не сразу поняла, что произошло. Взрыв был настолько мощным, что она растерялась и не могла сориентироваться.
"Я пожилой человек, плохо вижу и слышу. Но вдруг произошел такой страшный взрыв, что я не поняла, что произошло. Я спала, и все это произошло во сне. У меня окна и балкон — все вылетело", — рассказала она.
Только утром женщина смогла выйти и увидеть, что произошло с квартирой. По ее словам, внутри все стекла разбиты, и поврежден балкон. Она признается, что переживает это очень тяжело и до сих пор не может оправиться после ночи.
"Я еле поднялась, чтобы выйти посмотреть. Там горы стекла, просто горы. Очень тяжело это переживаю... Мне уже восемьдесят лет. И я не знаю, что будет дальше", — сказала Тая Васильевна.
Другие жители дома рассказывают, что проснулись от мощного взрыва среди ночи. Люди не сразу поняли, что произошло, и выбегали из квартир уже после удара. Во многих домах повылетали окна, а пол был покрыт осколками стекла.
Ирина живет в доме по соседству. Она рассказывает, что во время взрыва была дома вместе с детьми. По ее словам, сразу после атаки соседи начали помогать друг другу. Дети же сильно испугались и не могли успокоиться до утра.
"У нас только окна повылетали на кухне, больше ничего. К счастью, никто не пострадал. Один ребенок даже не проснулся, а другой всю ночь был перепуган", — рассказала женщина.
Какие последствия разрушений в Одессе
По предварительным данным, в домах Хаджибейского района повреждено около 250 окон и 25 балконов, еще 4 балкона разрушены полностью. С самой ночи на месте работают более 100 специалистов коммунальных служб и спецтехника. Развернут мобильный пункт несокрушимости, а представители районной администрации принимают заявления от жителей на получение компенсации из городского бюджета и по программе "еВідновлення".
Правоохранители на месте и документируют последствия атаки. Также работают спасатели, полиция и психологи. Помощь уже оказали по меньшей мере 20 людям, среди них — один ребенок. Пожар ликвидировали.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в результате обстрела Одессы известно о трех пострадавших людях. Им оказывают всю необходимую помощь. Двое раненых находятся в медицинском учреждении. Один человек будет лечиться амбулаторно. Взрывами изуродовано около 250 окон. В зданиях временно отключено газоснабжение.
