Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі збільшилася кількість постраждалих через нічний обстріл

Ua ru
Дата публікації: 5 квітня 2026 08:06
Ліквідування наслідків атаки в Одесі. Фото: Telegram/Сергій Лисак

Через російську атаку в ніч проти 5 квітня в Одесі пошкоджені житлові будинки у Хаджибейському районі. Крім того, збільшилася кількість постраждалих. Відомо вже про трьох поранених внаслідок обстрілу.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

Наслідки атаки на Одесу

Внаслідок обстрілу Одеси вже відомо про трьох постраждалих людей. Їм надають всю необхідну допомогу. Двоє поранених перебувають у медичному закладі. Одна людина буде лікуватися амбулаторно.

В будинку відновлюють вікна. Фото: Telegram/Сергій Лисак

Станом на 07:00 зафіксовано численні пошкодження. Зокрема, чотири балкони зруйновані повністю. Ще 25 — побиті. Також понівечені близько 250 вікон. У будівлях є світло та вода, однак тимчасово відключено газопостачання.

Пункт незламності, який розгорнули на місці атаки. Фото: Telegram/Сергій Лисак

На місці з моменту атаки працюють понад 100 фахівців комунальних служб та спецтехніка. Наразі намагаються закрити вибиті вікна. Для місцевих мешканців відкрили мобільний пункт незламності. Одесити можуть подати заяви на отримання компенсації із міського бюджету та за програмою "єВідновлення".

Як повідомляли Новини.LIVE, вибухи в Одесі пролунали в ніч проти 5 квітня. Внаслідок обстрілу здійнялися пожежі. Як повідомляли у ПС ЗСУ, ворог атакував місто ударними безпілотниками.

Також ми розповідали про те, що росіяни вранці 4 квітня також атакували Чорноморськ, що на Одещині. Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру. Зокрема, пошкоджено багатоквартирний будинок посеред міста.

війна в Україні постраждалі атака дронами на Одесу
Ольга Антоновська - редактор стрічки новин
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації