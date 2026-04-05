В Одесі збільшилася кількість постраждалих через нічний обстріл

Через російську атаку в ніч проти 5 квітня в Одесі пошкоджені житлові будинки у Хаджибейському районі. Крім того, збільшилася кількість постраждалих. Відомо вже про трьох поранених внаслідок обстрілу.

Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

Наслідки атаки на Одесу

Внаслідок обстрілу Одеси вже відомо про трьох постраждалих людей. Їм надають всю необхідну допомогу. Двоє поранених перебувають у медичному закладі. Одна людина буде лікуватися амбулаторно.

Станом на 07:00 зафіксовано численні пошкодження. Зокрема, чотири балкони зруйновані повністю. Ще 25 — побиті. Також понівечені близько 250 вікон. У будівлях є світло та вода, однак тимчасово відключено газопостачання.

На місці з моменту атаки працюють понад 100 фахівців комунальних служб та спецтехніка. Наразі намагаються закрити вибиті вікна. Для місцевих мешканців відкрили мобільний пункт незламності. Одесити можуть подати заяви на отримання компенсації із міського бюджету та за програмою "єВідновлення".

Як повідомляли Новини.LIVE, вибухи в Одесі пролунали в ніч проти 5 квітня. Внаслідок обстрілу здійнялися пожежі. Як повідомляли у ПС ЗСУ, ворог атакував місто ударними безпілотниками.

Також ми розповідали про те, що росіяни вранці 4 квітня також атакували Чорноморськ, що на Одещині. Окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру. Зокрема, пошкоджено багатоквартирний будинок посеред міста.