В Одессе увеличилось количество пострадавших из-за ночного обстрела

Ликвидация последствий атаки в Одессе. Фото: Telegram/Сергей Лысак

Из-за российской атаки в ночь на 5 апреля в Одессе повреждены жилые дома в Хаджибейском районе. Кроме того, увеличилось количество пострадавших. Известно уже о трех раненых в результате обстрела.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на начальника Одесской МВА Сергея Лысака.

Последствия атаки на Одессу

В результате обстрела Одессы уже известно о трех пострадавших людях. Им оказывают всю необходимую помощь. Двое раненых находятся в медицинском учреждении. Один человек будет лечиться амбулаторно.

В доме восстанавливают окна. Фото: Telegram/Сергей Лысак

По состоянию на 07:00 зафиксированы многочисленные повреждения. В частности, четыре балкона разрушены полностью. Еще 25 — побиты. Также изуродованы около 250 окон. В зданиях есть свет и вода, однако временно отключено газоснабжение.

Пункт несокрушимости, который развернули на месте атаки. Фото: Telegram/Сергей Лысак

На месте с момента атаки работают более 100 специалистов коммунальных служб и спецтехника. Сейчас пытаются закрыть выбитые окна. Для местных жителей открыли мобильный пункт несокрушимости. Одесситы могут подать заявления на получение компенсации из городского бюджета и по программе "еВідновлення".

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, взрывы в Одессе прогремели в ночь на 5 апреля. В результате обстрела поднялись пожары. Как сообщали в ПС ВСУ, враг атаковал город ударными беспилотниками.

Также мы рассказывали о том, что россияне утром 4 апреля также атаковали Черноморск, что в Одесской области. Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру. В частности, поврежден многоквартирный дом посреди города.