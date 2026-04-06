Одеса в жалобі після нічної російської дронової атаки

Наслідки влучання в гуртожиток. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Сьогодні, 6 квітня, в Одесі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок нічної атаки. Місто вшановує пам’ять людей, які загинули через обстріл. У зв’язку з трагедією запроваджено низку обмежень. Мешканців закликають утриматися від розваг.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

День жалоби

В Одесі оголосили день жалоби через загибель людей після нічної атаки. Відповідне розпорядження підписали, щоб вшанувати пам’ять загиблих у час повномасштабної війни. У місті приспустять Державний Прапор України та прапор Одеси, на них встановлять траурні стрічки. Підприємствам, установам і організаціям рекомендували обмежити музику та не проводити розважальні заходи.

Руйнації в гуртожитку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Вибиті вікна. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Порятунок одеситів

Цієї ночі містяни прокидалися від вибухів і намагалися швидко зрозуміти, що відбувається. У багатьох будинках повилітали вікна, а під’їзди опинилися заблокованими. Дехто змушений був рятуватися через балкони та допомагати іншим вибратися.

"Вибухова хвиля далася взнаки — скло посипалося. Дитину встиг у коридор відвести. Бачив багато пилу, вибухи. Скло вилітало, а потім допомагав людям через балкон виходити. Центральний вхід був завалений, людей виносили через балкон. У нас у квартирі вибило вікна, штукатурка посипалась, всюди пил, але загалом ми живі", — розповів мешканець гуртожитку Максим.

Мешканець гуртожитку Максим. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Сильні вибухи

Ще одна місцева жителька згадує, що разом із дітьми одразу спустилася в укриття. За її словами, перші вибухи пролунали близько третьої ночі й були дуже сильними. Люди відчули кілька потужних поштовхів і зрозуміли, що удари прийшлися поруч. Уже з укриття вони чули звуки руйнувань і підозрювали пожежу.

"Ми були в підвалі, дякувати Богу. Десь о третій ночі почули перший вибух, потім ще сильніший поштовх. Зрозуміли, що це зовсім поруч. Коли вийшли після відбою — тут була велика пожежа. Наша квартира знищена, майже нічого не залишилося. Діти дуже злякалися, але головне, що ми живі", — розповіла жителька гуртожитку Юлія.

Жителька гуртожитку про вибухи. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Що відомо про атаку

У ніч на 6 квітня російські війська масовано атакували Одесу ударними дронами. Під обстріл потрапили об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури. Унаслідок атаки загинули троє людей — дві жінки віком 53 і 30 років та дівчинка 2,6 року. Постраждали щонайменше 14 людей, серед них троє дітей, включно з 7-місячним немовлям. Кількість травмованих ще уточнюють.

Діра в гуртожитку. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Вогнеборці гасять пожежу. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Пошкоджено дитячий садок, магазин, територію парку, багатоповерхівку, приватні будинки, адміністративні будівлі та не менше 20 автомобілів. Рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей.

Рятувальники розбирають завали. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини. Правоохоронці фіксують наслідки атаки.

Руйнації на місці атаки. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

Як повідомляли Новини.LIVE, росіяни в ніч проти 5 квітня атакували Одесу дронами. Внаслідок ворожого обстрілу сталися пожежі та постраждали люди. За даними Повітряних сил ЗСУ, від початку нової доби в напрямку Одеської області, а згодом Одеси — летіли ударні безпілотники росіян.

Також Новини.LIVE писали, що кількість загиблих внаслідок російської атаки по Одесі 28 березня збільшилася до чотирьох людей. У лікарні помер чоловік, який отримав поранення під час обстрілу. Медики кілька днів боролися за його життя.