Одеса в жалобі після нічної російської дронової атаки
Сьогодні, 6 квітня, в Одесі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок нічної атаки. Місто вшановує пам’ять людей, які загинули через обстріл. У зв’язку з трагедією запроваджено низку обмежень. Мешканців закликають утриматися від розваг.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.
День жалоби
В Одесі оголосили день жалоби через загибель людей після нічної атаки. Відповідне розпорядження підписали, щоб вшанувати пам’ять загиблих у час повномасштабної війни. У місті приспустять Державний Прапор України та прапор Одеси, на них встановлять траурні стрічки. Підприємствам, установам і організаціям рекомендували обмежити музику та не проводити розважальні заходи.
Порятунок одеситів
Цієї ночі містяни прокидалися від вибухів і намагалися швидко зрозуміти, що відбувається. У багатьох будинках повилітали вікна, а під’їзди опинилися заблокованими. Дехто змушений був рятуватися через балкони та допомагати іншим вибратися.
"Вибухова хвиля далася взнаки — скло посипалося. Дитину встиг у коридор відвести. Бачив багато пилу, вибухи. Скло вилітало, а потім допомагав людям через балкон виходити. Центральний вхід був завалений, людей виносили через балкон. У нас у квартирі вибило вікна, штукатурка посипалась, всюди пил, але загалом ми живі", — розповів мешканець гуртожитку Максим.
Сильні вибухи
Ще одна місцева жителька згадує, що разом із дітьми одразу спустилася в укриття. За її словами, перші вибухи пролунали близько третьої ночі й були дуже сильними. Люди відчули кілька потужних поштовхів і зрозуміли, що удари прийшлися поруч. Уже з укриття вони чули звуки руйнувань і підозрювали пожежу.
"Ми були в підвалі, дякувати Богу. Десь о третій ночі почули перший вибух, потім ще сильніший поштовх. Зрозуміли, що це зовсім поруч. Коли вийшли після відбою — тут була велика пожежа. Наша квартира знищена, майже нічого не залишилося. Діти дуже злякалися, але головне, що ми живі", — розповіла жителька гуртожитку Юлія.
Що відомо про атаку
У ніч на 6 квітня російські війська масовано атакували Одесу ударними дронами. Під обстріл потрапили об’єкти енергетичної та цивільної інфраструктури. Унаслідок атаки загинули троє людей — дві жінки віком 53 і 30 років та дівчинка 2,6 року. Постраждали щонайменше 14 людей, серед них троє дітей, включно з 7-місячним немовлям. Кількість травмованих ще уточнюють.
Пошкоджено дитячий садок, магазин, територію парку, багатоповерхівку, приватні будинки, адміністративні будівлі та не менше 20 автомобілів. Рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини. Правоохоронці фіксують наслідки атаки.
Як повідомляли Новини.LIVE, росіяни в ніч проти 5 квітня атакували Одесу дронами. Внаслідок ворожого обстрілу сталися пожежі та постраждали люди. За даними Повітряних сил ЗСУ, від початку нової доби в напрямку Одеської області, а згодом Одеси — летіли ударні безпілотники росіян.
Також Новини.LIVE писали, що кількість загиблих внаслідок російської атаки по Одесі 28 березня збільшилася до чотирьох людей. У лікарні помер чоловік, який отримав поранення під час обстрілу. Медики кілька днів боролися за його життя.
