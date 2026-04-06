Одесса в трауре после ночной российской дроновой атаки после ночной российской дроновой атаки

Сегодня, 6 апреля, в Одессе объявлен день траура по погибшим в результате ночной атаки. Город чтит память людей, погибших из-за обстрела. В связи с трагедией введен ряд ограничений. Жителей призывают воздержаться от развлечений.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

День траура

В Одессе объявили день траура из-за гибели людей после ночной атаки. Соответствующее распоряжение подписали, чтобы почтить память погибших во время полномасштабной войны. В городе приспустят Государственный Флаг Украины и флаг Одессы, на них установят траурные ленты. Предприятиям, учреждениям и организациям рекомендовали ограничить музыку и не проводить развлекательные мероприятия.

Спасение одесситов

Этой ночью горожане просыпались от взрывов и пытались быстро понять, что происходит. Во многих домах повылетали окна, а подъезды оказались заблокированными. Некоторые вынуждены были спасаться через балконы и помогать другим выбраться.

"Взрывная волна дала о себе знать — стекла посыпались. Ребенка успел в коридор отвести. Видел много пыли, взрывы. Стекло вылетало, а потом помогал людям через балкон выходить. Центральный вход был завален, людей выносили через балкон. У нас в квартире выбило окна, штукатурка посыпалась, везде пыль, но в целом мы живы", — рассказал житель общежития Максим.

Читайте также:

Сильные взрывы

Еще одна местная жительница вспоминает, что вместе с детьми сразу спустилась в укрытие. По ее словам, первые взрывы прозвучали около трех ночи и были очень сильными. Люди почувствовали несколько мощных толчков и поняли, что удары пришлись рядом. Уже из укрытия они слышали звуки разрушений и подозревали пожар.

"Мы были в подвале, слава Богу. Где-то в три часа ночи услышали первый взрыв, потом еще более сильный толчок. Поняли, что это совсем рядом. Когда вышли после отбоя — здесь был большой пожар. Наша квартира уничтожена, почти ничего не осталось. Дети очень испугались, но главное, что мы живы", — рассказала жительница общежития Юлия.

Что известно об атаке

В ночь на 6 апреля российские войска массированно атаковали Одессу ударными дронами. Под обстрел попали объекты энергетической и гражданской инфраструктуры. В результате атаки погибли три человека — две женщины в возрасте 53 и 30 лет и девочка 2,6 года. Пострадали по меньшей мере 14 человек, среди них трое детей, включая 7-месячного младенца. Количество травмированных еще уточняется.

Повреждены детский сад, магазин, территория парка, многоэтажка, частные дома, административные здания и не менее 20 автомобилей. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о военных преступлениях. Правоохранители фиксируют последствия атаки.

Как сообщали Новини.LIVE, россияне в ночь на 5 апреля атаковали Одессу дронами. В результате вражеского обстрела произошли пожары и пострадали люди. По данным Воздушных сил ВСУ, с начала новых суток в направлении Одесской области, а затем Одессы — летели ударные беспилотники россиян.

Также Новини.LIVE писали, что количество погибших в результате российской атаки по Одессе 28 марта увеличилось до четырех человек. В больнице умер мужчина, который получил ранения во время обстрела. Медики несколько дней боролись за его жизнь.