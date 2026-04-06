В Одесі 7 людей у ​​тяжкому стані після обстрілу шахедами

Машина екстренної допомоги. Фото ілюстративне

В Одесі після нічного удару безпілотників до лікарень надійшли 11 постраждалих. Сім із них госпіталізовані, п’ятеро перебувають у критичному стані. Пацієнти отримали осколкові та опікові травми. Лікарі працюють над стабілізацією їхнього стану та готують до операцій.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів директор однієї із лікарень Денис Себов.

Стан постраждалих

Двоє пацієнтів із опіковими травмами перебувають в опіковому відділенні. Це чоловік 29 років та жінка 33 роки з обширними опіками верхньої частини тулуба, голови та верхніх кінцівок — площа ураження 12–13%. Ще п’ятеро постраждалих отримали важкі осколкові травми. Двоє з них перебувають у відділенні політравми та реанімації: 17-річний юнак із компресійним переломом хребта та жінка 64 років із субарахноїдальним крововиливом і черепно-мозковою травмою. Один пацієнт перебуває у хірургічному відділенні.

"Нині ми робимо все можливе, щоб стабілізувати стан постраждалих та підготувати їх до операцій. Ситуація складна, але лікарі працюють безперервно", — зазначив директор лікарні Денис Себов.

Чотирьом постраждалим надали амбулаторну допомогу або перевели в інші медзаклади. Один пацієнт після обробки травм був переведений до Інституту Філатова. Дітей серед постраждалих у нічній атаці не було, одна дитина перебуває в лікарні з попередніх обстрілів.

Найважчі випадки потребують операцій. Лікарі продовжують стабілізувати стан пацієнтів та готують їх до хірургічного втручання, щоб витягти уламки та врятувати життя.

Що відомо про атаку

У ніч на 6 квітня російські війська завдали масованого удару по Одесі за допомогою дронів. Під обстріл потрапили енергетичні об’єкти та цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки загинули троє людей — дві жінки віком 30 і 53 роки та дворічна дівчинка. Щонайменше 14 осіб отримали поранення, серед них троє дітей, включно з семимісячним немовлям. Кількість постраждалих ще уточнюють.

Пошкоджено дитячий садок, магазин, частину парку, багатоповерхівку, приватні будинки, адміністративні будівлі та понад 20 автомобілів. Рятувальники продовжують прибирати завали та перевіряти місця обстрілу. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини, правоохоронці фіксують наслідки атаки.

Як повідомляли Новини.LIVE, після російського удару по Одесі в Естонії закликали до жорсткіших санкцій проти РФ. Міністр закордонних справ Маргус Тсахкна заявив, що звичних заяв про "занепокоєння" вже недостатньо. Він наголосив, що без реального тиску війна триватиме. На його думку, мовчання світу коштує людських життів.

Також Новини.LIVE писали, що сьогодні, 6 квітня, в Одесі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок нічної атаки. Місто вшановує пам’ять людей, які загинули через обстріл. У зв’язку з трагедією запроваджено низку обмежень. Мешканців закликають утриматися від розваг.