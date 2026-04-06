В Одессе 7 человек в тяжелом состоянии после обстрела шахедами

Машина экстренной помощи. Фото иллюстративное: Новини.LIVE/Виктория Яслык

В Одессе после ночного удара беспилотников в больницы поступили 11 пострадавших. Семь из них госпитализированы, пятеро находятся в критическом состоянии. Пациенты получили осколочные и ожоговые травмы. Врачи работают над стабилизацией их состояния и готовят к операциям.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал директор одной из больниц Денис Себов.

Состояние пострадавших

Двое пациентов с ожоговыми травмами находятся в ожоговом отделении. Это мужчина 29 лет и женщина 33 года с обширными ожогами верхней части туловища, головы и верхних конечностей — площадь поражения 12-13%. Еще пятеро пострадавших получили тяжелые осколочные травмы. Двое из них находятся в отделении политравмы и реанимации: 17-летний юноша с компрессионным переломом позвоночника и женщина 64 лет с субарахноидальным кровоизлиянием и черепно-мозговой травмой. Один пациент находится в хирургическом отделении.

"Сейчас мы делаем все возможное, чтобы стабилизировать состояние пострадавших и подготовить их к операциям. Ситуация сложная, но врачи работают непрерывно", — отметил директор больницы Денис Себов.

Четырем пострадавшим оказали амбулаторную помощь или перевели в другие медучреждения. Один пациент после обработки травм был переведен в Институт Филатова. Детей среди пострадавших в ночной атаке не было, один ребенок находится в больнице с предыдущих обстрелов.

Самые тяжелые случаи требуют операций. Врачи продолжают стабилизировать состояние пациентов и готовят их к хирургическому вмешательству, чтобы извлечь обломки и спасти жизнь.

Что известно об атаке

В ночь на 6 апреля российские войска нанесли массированный удар по Одессе с помощью дронов. Под обстрел попали энергетические объекты и гражданская инфраструктура. В результате атаки погибли три человека — две женщины в возрасте 30 и 53 года и двухлетняя девочка. По меньшей мере 14 человек получили ранения, среди них трое детей, включая семимесячного младенца. Количество пострадавших еще уточняется.

Повреждены детский сад, магазин, часть парка, многоэтажка, частные дома, административные здания и более 20 автомобилей. Спасатели продолжают убирать завалы и проверять места обстрела. По данному факту открыто уголовное производство по статье о военных преступлениях, правоохранители фиксируют последствия атаки.

Как сообщали Новини.LIVE, после российского удара по Одессе в Эстонии призвали к более жестким санкциям против РФ. Министр иностранных дел Маргус Тсахкна заявил, что привычных заявлений о "беспокойстве" уже недостаточно. Он подчеркнул, что без реального давления война будет продолжаться. По его мнению, молчание мира стоит человеческих жизней.

Также Новини.LIVE писали, что сегодня, 6 апреля, в Одессе объявлен день траура по погибшим в результате ночной атаки. Город чтит память людей, которые погибли из-за обстрела. В связи с трагедией введен ряд ограничений. Жителей призывают воздержаться от развлечений.