Наслідки атаки на Одесу: стали відомі масштаби руйнувань

Рятувальник на мысцы удару. Фото: Новини.LIVE/Вікторія Яслик

В Одесі ворог влучив у багатоповерхівку, унаслідок чого загинули троє людей, серед них маленька дитина та її мати. Ще 16 осіб отримали поранення, 13 із них госпіталізовані. Точну кількість людей, які могли залишитися під завалами, ще встановлюють. Медики надають необхідну допомогу постраждалим, а влада організувала роботу штабів для допомоги постраждалим сім’ям.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передає Новини.LIVE.

Потерпіли та загиблі

Внаслідок удару по багатоповерхівці загинули троє людей, серед яких дворічна дівчинка та її мати. Ще 16 осіб отримали поранення, 13 із них госпіталізовані, решта отримали допомогу на місці. Медики надають усю необхідну медичну підтримку, і більшість постраждалих вже у стабільному стані.

"Цифри актуальні. 16 потерпілих. На жаль, троє загинули, серед них дворічна дівчинка та її мати", — повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Розбір завалів

Роботи з пошуку людей під завалами тривають, точну кількість постраждалих поки не можна встановити. Слідчі фіксують обставини події, опитують сусідів та перевіряють дані за телефонами мешканців. Всі зусилля спрямовані на те, щоб максимально швидко та безпечно звільнити людей та оцінити масштаби руйнувань.

"Слідчі встановлюють усіх, хто перебував у приміщенні. Робота ще триває, і тільки після її завершення будемо мати повну картину", — пояснив Кіпер.

Допомога постраждалим

Постраждалі та їхні родини можуть звертатися за допомогою через міські штаби. Там фіксують потреби від видачі нових документів до компенсацій за зруйноване житло. Влада та резервні фонди міста оперативно реагують, щоб покрити базові потреби людей і підтримати їхнє відновлення.

"На місці працюють штаби, приймають заявки, виділяють кошти з резервного фонду. Це стала практика, яка вже не перший рік працює для постраждалих у Одесі", — сказав очільник ОВА.

Стан критичної інфраструктури

Через обстріл близько 16 тисяч абонентів залишилися без світла. Роботи з відновлення електропостачання ведуть енергетики спільно з іншими службами міста. Вода та газ поки подаються у більшості районів, проте комунальні служби продовжують перевірки та ремонти.

"Енергетики вже працюють над відновленням подачі електроенергії. Всі служби долучені до процесу, щоб місто якнайшвидше повернулося до нормального життя", — запевнив Кіпер.

Пошкодження інфраструктури

Станом на 13:00 у Приморському районі пошкоджено багатоповерховий житловий комплекс і сім приватних будинків. Значні руйнування зафіксували й у Київському районі: там постраждали 13 багатоповерхівок, у яких вибито понад 850 вікон, а також 39 приватних будинків. Окрім житла, пошкоджень зазнали приватний дитячий садок, магазин і 27 автомобілів. Аварійно-рятувальні роботи в будинку, де загинули троє людей, уже завершили. Наразі комунальники розчищають територію від завалів і демонтують небезпечні конструкції.

В обох районах продовжують працювати оперативні штаби. Комунальні служби ліквідовують наслідки обстрілу та закривають вибиті вікна. Фахівці районних адміністрацій консультують мешканців і приймають заяви на допомогу з міського бюджету та за державною програмою "єВідновлення". Обстеження пошкоджених будівель триває.

Як повідомляє Новини.LIVE, в Одесі після нічного удару безпілотників до лікарень надійшли 11 постраждалих. Сім із них госпіталізовані, п’ятеро перебувають у критичному стані. Пацієнти отримали осколкові та опікові травми. Лікарі працюють над стабілізацією їхнього стану та готують до операцій.

Також Новини.LIVE писали, що після російського удару по Одесі в Естонії закликали до жорсткіших санкцій проти РФ. Міністр закордонних справ Маргус Тсахкна заявив, що звичних заяв про "занепокоєння" вже недостатньо. Він наголосив, що без реального тиску війна триватиме. На його думку, мовчання світу коштує людських життів.