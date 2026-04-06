Тисячі сімей без світла: Зеленський про нічну атаку на Одесу
Дата публікації: 6 квітня 2026 11:06
В ніч проти 6 квітня росіяни атакували Одесу ударними дронами. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та дитсадочок, а також електропідстанцію. Наразі тисячі сімей залишаються без світла.
Новини.LIVE розповідає про це з посиланням на заяву глави держави.
Зеленський про наслідки атаки на Одесу
"Шістнадцять поранених. Одинадцять з них наші медики госпіталізували, серед них вагітна жінка та двоє дітей. Наймолодшому немає навіть року. Поранено двох людей і на Харківщині", — зазначив Зеленський.
Новина доповнюється...
