Тысячи семей без света: Зеленский о ночной атаке на Одессу
Дата публикации 6 апреля 2026 11:06
В ночь на 6 апреля россияне атаковали Одессу ударными дронами. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в результате обстрела повреждены жилые дома и детсад, а также электроподстанция. Сейчас тысячи семей остаются без света.
Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на заявление главы государства.
Зеленский о последствиях атаки на Одессу
"Шестнадцать раненых. Одиннадцать из них наши медики госпитализировали, среди них беременная женщина и двое детей. Самому младшему нет даже года. Ранены два человека и на Харьковщине", - отметил Зеленский.
Новость дополняется...
