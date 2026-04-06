Тысячи семей без света: Зеленский о ночной атаке на Одессу

В ночь на 6 апреля россияне атаковали Одессу ударными дронами. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в результате обстрела повреждены жилые дома и детсад, а также электроподстанция. Сейчас тысячи семей остаются без света.

Новини.LIVE рассказывает об этом со ссылкой на заявление главы государства.

Зеленский о последствиях атаки на Одессу

"Шестнадцать раненых. Одиннадцать из них наши медики госпитализировали, среди них беременная женщина и двое детей. Самому младшему нет даже года. Ранены два человека и на Харьковщине", - отметил Зеленский.

