Последствия атаки на Одессу: стали известны масштабы разрушений

Спасатель на мысце удара.

В Одессе враг попал в многоэтажку, в результате чего погибли три человека, среди них маленький ребенок и его мать. Еще 16 человек получили ранения, 13 из них госпитализированы. Точное количество людей, которые могли остаться под завалами, еще устанавливается. Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим, а власти организовали работу штабов для помощи пострадавшим семьям.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает Новини.LIVE.

Пострадавшие и погибшие

В результате удара по многоэтажке погибли три человека, среди которых двухлетняя девочка и ее мать. Еще 16 человек получили ранения, 13 из них госпитализированы, остальные получили помощь на месте. Медики оказывают всю необходимую медицинскую поддержку, и большинство пострадавших уже в стабильном состоянии.

"Цифры актуальны. 16 пострадавших. К сожалению, трое погибли, среди них двухлетняя девочка и ее мать", — сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Разбор завалов

Работы по поиску людей под завалами продолжаются, точное количество пострадавших пока нельзя установить. Следователи фиксируют обстоятельства происшествия, опрашивают соседей и проверяют данные по телефонам жителей. Все усилия направлены на то, чтобы максимально быстро и безопасно освободить людей и оценить масштабы разрушений.

Читайте также:

"Следователи устанавливают всех, кто находился в помещении. Работа еще продолжается, и только после ее завершения будем иметь полную картину", — пояснил Кипер.

Помощь пострадавшим

Пострадавшие и их семьи могут обращаться за помощью через городские штабы. Там фиксируют потребности от выдачи новых документов до компенсаций за разрушенное жилье. Власти и резервные фонды города оперативно реагируют, чтобы покрыть базовые потребности людей и поддержать их восстановление.

"На месте работают штабы, принимают заявки, выделяют средства из резервного фонда. Это устоявшаяся практика, которая уже не первый год работает для пострадавших в Одессе", — сказал глава ОГА.

Состояние критической инфраструктуры

Из-за обстрела около 16 тысяч абонентов остались без света. Работы по восстановлению электроснабжения ведут энергетики совместно с другими службами города. Вода и газ пока подаются в большинстве районов, однако коммунальные службы продолжают проверки и ремонты.

"Энергетики уже работают над восстановлением подачи электроэнергии. Все службы вовлечены в процесс, чтобы город как можно быстрее вернулся к нормальной жизни", — заверил Кипер.

Повреждения инфраструктуры

По состоянию на 13:00 в Приморском районе поврежден многоэтажный жилой комплекс и семь частных домов. Значительные разрушения зафиксировали и в Киевском районе: там пострадали 13 многоэтажек, в которых выбито более 850 окон, а также 39 частных домов. Кроме жилья, повреждения получили частный детский сад, магазин и 27 автомобилей. Аварийно-спасательные работы в доме, где погибли три человека, уже завершили. Сейчас коммунальщики расчищают территорию от завалов и демонтируют опасные конструкции.

В обоих районах продолжают работать оперативные штабы. Коммунальные службы ликвидируют последствия обстрела и закрывают выбитые окна. Специалисты районных администраций консультируют жителей и принимают заявления на помощь из городского бюджета и по государственной программе "еВідновлення". Обследование поврежденных зданий продолжается.

Как сообщает Новини.LIVE, в Одессе после ночного удара беспилотников в больницы поступили 11 пострадавших. Семь из них госпитализированы, пятеро находятся в критическом состоянии. Пациенты получили осколочные и ожоговые травмы. Врачи работают над стабилизацией их состояния и готовят к операциям.

Также Новини.LIVE писали, что после российского удара по Одессе в Эстонии призвали к более жестким санкциям против РФ. Министр иностранных дел Маргус Тсахкна заявил, что привычных заявлений о "беспокойстве" уже недостаточно. Он подчеркнул, что без реального давления война будет продолжаться. По его мнению, молчание мира стоит человеческих жизней.