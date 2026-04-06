Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Последствия атаки на Одессу: стали известны масштабы разрушений

Ua ru
Дата публикации 6 апреля 2026 14:54
Спасатель на мысце удара. Фото: Новини.LIVE/Виктория Яслик

В Одессе враг попал в многоэтажку, в результате чего погибли три человека, среди них маленький ребенок и его мать. Еще 16 человек получили ранения, 13 из них госпитализированы. Точное количество людей, которые могли остаться под завалами, еще устанавливается. Медики оказывают необходимую помощь пострадавшим, а власти организовали работу штабов для помощи пострадавшим семьям.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает Новини.LIVE.

Пострадавшие и погибшие

В результате удара по многоэтажке погибли три человека, среди которых двухлетняя девочка и ее мать. Еще 16 человек получили ранения, 13 из них госпитализированы, остальные получили помощь на месте. Медики оказывают всю необходимую медицинскую поддержку, и большинство пострадавших уже в стабильном состоянии.

"Цифры актуальны. 16 пострадавших. К сожалению, трое погибли, среди них двухлетняя девочка и ее мать", — сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Разбор завалов

Работы по поиску людей под завалами продолжаются, точное количество пострадавших пока нельзя установить. Следователи фиксируют обстоятельства происшествия, опрашивают соседей и проверяют данные по телефонам жителей. Все усилия направлены на то, чтобы максимально быстро и безопасно освободить людей и оценить масштабы разрушений.

Читайте также:

"Следователи устанавливают всех, кто находился в помещении. Работа еще продолжается, и только после ее завершения будем иметь полную картину", — пояснил Кипер.

Помощь пострадавшим

Пострадавшие и их семьи могут обращаться за помощью через городские штабы. Там фиксируют потребности от выдачи новых документов до компенсаций за разрушенное жилье. Власти и резервные фонды города оперативно реагируют, чтобы покрыть базовые потребности людей и поддержать их восстановление.

"На месте работают штабы, принимают заявки, выделяют средства из резервного фонда. Это устоявшаяся практика, которая уже не первый год работает для пострадавших в Одессе", — сказал глава ОГА.

Состояние критической инфраструктуры

Из-за обстрела около 16 тысяч абонентов остались без света. Работы по восстановлению электроснабжения ведут энергетики совместно с другими службами города. Вода и газ пока подаются в большинстве районов, однако коммунальные службы продолжают проверки и ремонты.

"Энергетики уже работают над восстановлением подачи электроэнергии. Все службы вовлечены в процесс, чтобы город как можно быстрее вернулся к нормальной жизни", — заверил Кипер.

Повреждения инфраструктуры

По состоянию на 13:00 в Приморском районе поврежден многоэтажный жилой комплекс и семь частных домов. Значительные разрушения зафиксировали и в Киевском районе: там пострадали 13 многоэтажек, в которых выбито более 850 окон, а также 39 частных домов. Кроме жилья, повреждения получили частный детский сад, магазин и 27 автомобилей. Аварийно-спасательные работы в доме, где погибли три человека, уже завершили. Сейчас коммунальщики расчищают территорию от завалов и демонтируют опасные конструкции.

В обоих районах продолжают работать оперативные штабы. Коммунальные службы ликвидируют последствия обстрела и закрывают выбитые окна. Специалисты районных администраций консультируют жителей и принимают заявления на помощь из городского бюджета и по государственной программе "еВідновлення". Обследование поврежденных зданий продолжается.

Как сообщает Новини.LIVE, в Одессе после ночного удара беспилотников в больницы поступили 11 пострадавших. Семь из них госпитализированы, пятеро находятся в критическом состоянии. Пациенты получили осколочные и ожоговые травмы. Врачи работают над стабилизацией их состояния и готовят к операциям.

Также Новини.LIVE писали, что после российского удара по Одессе в Эстонии призвали к более жестким санкциям против РФ. Министр иностранных дел Маргус Тсахкна заявил, что привычных заявлений о "беспокойстве" уже недостаточно. Он подчеркнул, что без реального давления война будет продолжаться. По его мнению, молчание мира стоит человеческих жизней.

Одесса обстрел Одессы
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации