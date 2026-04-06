Будинок одеського співака Меловіна постраждав під час атаки

Співак з Одеси MELOVIN. Фото: MELOVIN/Facebook

Під час нічної атаки на Одесу 6 квітня постраждав будинок батьків відомого виконавця Melovina. На щастя пошкодження не сильні та ніхто не постраждав. Водночас у місті завершили аварійно-рятувальні роботи.

Будинок артиста

Під час обстрілу Одеси російські війська пошкодили будинок батьків співака Костянтина Бочарова, відомого як Меловін. За словами артиста, у домі вибило вікна, однак його рідні не постраждали. Більше деталей він не уточнив. Музикант також висловив співчуття сім’ям загиблих унаслідок атаки.

"Одеса… мої співчуття сім'ям загиблих. Батьківський будинок в Одесі також постраждав, залишившись без вікон. Усі живі. Всіх обіймаю", — написав Бочаров.

Рятувальні роботи

Після атаки в місті завершили аварійно-рятувальні роботи. Унаслідок обстрілу постраждали 16 людей, з них 7, включно з дитиною, вдалося врятувати. Також відомо про трьох загиблих, серед яких одна дитина. До ліквідації наслідків залучили понад 200 рятувальників і 44 одиниці техніки.

"Наразі завершено аварійно-рятувальні роботи з пошуку постраждалих і загиблих на місцях ворожої атаки. Минулої ночі рятувальники працювали у Київському та Приморському районах на кількох локаціях, де оперативно ліквідували пожежі", — зазначив пресофіцер ДСНС Одещини Микита Присяжнюк.

Пошкодження в Одесі

Наразі відомо про 16 постраждалих, з яких восьмеро перебувають у лікарнях. Рятувальні роботи в будинку, де загинули троє людей, завершені. ​Масштабні руйнування зафіксовані у Київському та Приморському районах. Пошкоджено 14 багатоповерхівок, 46 приватних будинків, дитячий садок та 27 автівок. В обох районах працюють оперативні штаби, де комунальні служби закривають вікна, а фахівці адміністрацій допомагають мешканцям оформити заяви на допомогу за програмою "єВідновлення" та з міського бюджету.

День жалоби

Сьогодні, 6 квітня, в Одесі оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожої атаки, що сталася напередодні вночі. Відповідне розпорядження було підписано з метою вшанування пам’яті жертв російської агресії проти України. ​На знак загальноміської скорботи на всіх будівлях приспущено Державний Прапор України та прапор міста Одеси з траурними стрічками. Міська влада також звернулася до підприємств та організацій із рекомендацією обмежити трансляцію розважальної музики та проведення будь-яких святкових заходів.

Як повідомляли Новини.LIVE, росіяни в ніч проти 5 квітня атакували Одесу дронами. Внаслідок ворожого обстрілу сталися пожежі та постраждали люди. За даними Повітряних сил ЗСУ, від початку нової доби в напрямку Одеської області, а згодом Одеси — летіли ударні безпілотники росіян. Без наслідків не обійшлось в наразі в обласному центрі вже відомо про пожежі і не тільки.

Також Новини.LIVE писали, що через російську атаку в ніч проти 5 квітня в Одесі пошкоджені житлові будинки у Хаджибейському районі. Відомо про трьох поранених внаслідок обстрілу.