Дом одесского певца Меловина пострадал во время атаки

Певец из Одессы MELOVIN. Фото: MELOVIN/Facebook

Во время ночной атаки на Одессу 6 апреля пострадал дом родителей известного исполнителя Melovina. К счастью повреждения не сильные и никто не пострадал. В то же время в городе завершили аварийно-спасательные работы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на певца Melovina.

Дом артиста

Во время обстрела Одессы российские войска повредили дом родителей певца Константина Бочарова, известного как Меловин. По словам артиста, в доме выбило окна, однако его родные не пострадали. Больше деталей он не уточнил. Музыкант также выразил соболезнования семьям погибших в результате атаки.

"Одесса... мои соболезнования семьям погибших. Родительский дом в Одессе также пострадал, оставшись без окон. Все живы. Всех обнимаю", — написал Бочаров.

Спасательные работы

После атаки в городе завершили аварийно-спасательные работы. В результате обстрела пострадали 16 человек, из них 7, включая ребенка, удалось спасти. Также известно о трех погибших, среди которых один ребенок. К ликвидации последствий привлекли более 200 спасателей и 44 единицы техники.

"Сейчас завершены аварийно-спасательные работы по поиску пострадавших и погибших на местах вражеской атаки. Прошлой ночью спасатели работали в Киевском и Приморском районах на нескольких локациях, где оперативно ликвидировали пожары", — отметил пресс-офицер ГСЧС Одесской области Никита Присяжнюк.

Повреждения в Одессе

Сейчас известно о 16 пострадавших, из которых восемь находятся в больницах. Спасательные работы в доме, где погибли три человека, завершены. Масштабные разрушения зафиксированы в Киевском и Приморском районах. Повреждены 14 многоэтажек, 46 частных домов, детский сад и 27 автомобилей. В обоих районах работают оперативные штабы, где коммунальные службы закрывают окна, а специалисты администраций помогают жителям оформить заявления на помощь по программе "еВідновлення" и из городского бюджета.

День траура

Сегодня, 6 апреля, в Одессе объявлен день траура по погибшим в результате вражеской атаки, произошедшей накануне ночью. Соответствующее распоряжение было подписано с целью почтения памяти жертв российской агрессии против Украины. В знак общегородской скорби на всех зданиях приспущен Государственный Флаг Украины и флаг города Одессы с траурными лентами. Городская власть также обратилась к предприятиям и организациям с рекомендацией ограничить трансляцию развлекательной музыки и проведение любых праздничных мероприятий.

Как сообщали Новини.LIVE, россияне в ночь на 5 апреля атаковали Одессу дронами. В результате вражеского обстрела произошли пожары и пострадали люди. По данным Воздушных сил ВСУ, с начала новых суток в направлении Одесской области, а затем Одессы — летели ударные беспилотники россиян. Без последствий не обошлось в настоящее время в областном центре уже известно о пожарах и не только.

Также Новини.LIVE писали, что из-за российской атаки в ночь на 5 апреля в Одессе повреждены жилые дома в Хаджибейском районе. Известно о трех раненых в результате обстрела.